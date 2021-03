Qui est Patrice Motsepe, le nouveau patron du football africain ?

Il a fait fortune dans le secteur minier, possède le club de Mamelodi Sundowns, est le beau-frère de Cyril Ramaphosa, le chef de l'État sud-africain, et a été élu - nommé diront les mauvaises langues, puisque les trois autres candidats s'étaient retirés de la course - président de la Confédération africaine de football (CAF) le 12 mars dernier. Patrice Motsepe (59 ans) était un quasi-inconnu pour les non-initiés il y a encore quatre mois. Le voici désormais à la tête d'une instance que la FIFA va surveiller de très près.

Il n'était pas chaud pour se présenter

Il est toujours bien sapé, plutôt affable, sourire Colgate, mais aussi parfaitement conscient de son déficit de notoriété dans le milieu du football africain. Un handicap qu'il n'a pas vraiment cherché à gommer lors de sa campagne pour l'élection à la présidence de la CAF, après avoir annoncé sa candidature, le 9 novembre dernier. Patrice Motsepe n'a accordé aucune interview individuelle, et a attendu le 25 février pour dévoiler son programme lors d'une conférence de presse organisée à Johannesburg, et axé notamment sur la généralisation de l'utilisation de la VAR, une modernisation des infrastructures et une meilleure couverture télévisée des matchs africains. Ce jour-là, le candidat avoue même qu'il n'était pas très chaud pour se lancer dans la bagarre pour la conquête de la présidence de la CAF :Une façon polie d'expliquer qu'il n'avait ni le temps ni la motivation nécessaires pour aller s'emmerder la vie au sommet de la hiérarchie du football africain.(président de la fédération nigériane et membre du comité exécutif de la CAF),(président du TP Mazembe), explique ce dirigeant d'une fédération ouest-africaine. Lors du dernier Championnat d'Afrique des nations organisé au Cameroun, l'homme d'affaires Lire la suite de l'article sur SoFoot.com