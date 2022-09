Qui est Pasquale Mazzocchi, le nouvel appelé de Roberto Mancini ?

Curiosité du groupe italien qui se déplace en Hongrie ce lundi (20h45), Pasquale Mazzocchi pourrait disputer les premières minutes de sa carrière avec le maillot de la Nazionale sur les épaules. Le point culminant d'une carrière et d'une vie où rien n'a jamais été simple pour le piston gauche de 27 ans de la Salernitana.

Sado, Mazzocchi ?

Ce lundi matin, l'Italie a été réveillée par un séisme politique qu'elle sentait venir depuis plusieurs semaines : Giorgia Meloni, cheffe du parti fascisteet à la tête d'une coalition de partis de droite et d'extrême-droite, a remporté les élections législatives. Une première dans la Botte depuis 1945. Comme un symbole, le premier à avoir félicité la nouvelle femme forte italienne est Viktor Orbán. Nul ne sait si le Premier ministre hongrois, fan de foot et forcément heureux du résultat des élections italiennes, assistera au remake de la finale de 1938 qui a lieu ce soir à la Puskás Arena entre sa Hongrie et l'Italie. Une rencontre en apparence fortuite entre deux nations qui n'iront pas au Mondial, mais qui disputent pourtant bien une "finale" : celle de la première place du groupe C de la Ligue des nations, aux dépens de l'Allemagne et de l'Angleterre. Pour un homme, Pasquale Mazzocchi, ce Hongrie-Italie pourrait d'ailleurs rester graver à vie. Appelé pour la première fois avec la Nazionale à 27 ans, le piston gauche de la Salernitana pourrait disputer ses premières minutes sous la tuniquesur le gazon de Budapest. Un petit miracle.À l'âge de 12 ans, Pasquale n'était encore qu'un gamin à qui la vie avait déjà enseigné pas mal de choses. À ce moment-là, le mot "Meloni"n'avait rien à voir avec la politique, mais bien avec son gagne-pain quotidien. Des melons, des oranges, des citrons, c'est ce que Pasquale vendait aux habitants du quartier sensible de Barra, à Naples, lors du temps dont il disposait entre l'école et ses entraînements de foot.raconte Giuseppe Araimo, son premier entraîneur à Cronache di Spogliatoio .Issu d'une famille nombreuse à laquelle il doit fournir un coup de main pour jouer au foot à côté, "Pako" est considéré comme un phénomène au sein de l'école de son école de foot "Carioca" de Barra. Il s'entraîne dès huit ans Lire la suite de l'article sur SoFoot.com