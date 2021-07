Qui est Olivia Moultrie, 15 ans, phénomène en train de faire trembler les États-Unis ?

Phénomène de précocité, Olivia Moultrie a fait ses débuts officiels ce week-end dans le championnat américain, tout ça avant son seizième anniversaire. Portrait d'une ado qui a plié la Ligue de football professionnel américaine de soccer féminin pour vivre son rêve. On n'en attendait pas moins d'une personne qui, à 11 ans, avait déjà une bourse pour la fac.

À 12 ans avec les U17 garçons du PSG

À quinze ans, on passe normalement le brevet des collèges, en plein milieu de la puberté et en toute insouciance. C'est la vie que mène un paquet d'adolescents, à l'exception d'une poignée. Olivia Moultrie fait partie de cette minorité. À quinze ans, dix mois et treize jours, cette Américaine a signé le 30 juin dernier son premier contrat professionnel avec les Thorns de Portland, actuellement troisièmes de NWSL, l'élite du soccer féminin aux États-Unis. Un contrat de trois saisons, plus une en option, qui fait d'elle la plus jeune joueuse de l'histoire du championnat et l'une des plus jeunes du sport américain.Mais le plus incroyable dans cette histoire, c'est qu'Olivia Moultrie aurait pu battre les records de précocité d'Alphonso Davies, quinze ans lorsqu'il a débuté en MLS avec les Whitecaps, et Freddy Adu, quatorze ans lors de son premier match avec D.C. United. Depuis 2019, date de son arrivée chez les, elle a l'emploi du temps d'une joueuse professionnelle puisqu'elle prend part quotidiennement aux entraînements de l'équipe première, en plus des séances individuelles qu'elle s'impose. À treize piges, elle avait ainsi déjà participé à plusieurs matchs amicaux lors de la trêve imposée pendant la Coupe du monde 2019. Le seul hic : une règle de la Ligue professionnelle américaine de soccer féminin interdit aux équipes de signer des joueuses de moins de 18 ans. Sans contrat, la milieu de terrain ne pouvait jusqu'à présent prendre part aux rencontres officielles. Sauf que cette prodige, véritable phénomène balle au pied, en a eu marre d'attendre. Avec sa famille, elle a donc contesté cette règle devant la justice, qui lui a finalement donné raison afin de mettre sur un pied d'égalité les joueuses en NWSL et les joueurs en Major League Soccer.Il semble donc qu'aucun obstacle ne puisse venir à bout de la détermination sans