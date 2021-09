Qui est Norodom Ravichak, le prince cambodgien qui pourrait racheter l'AS Saint-Étienne ?

Officiellement candidat au rachat de l'AS Saint-Étienne, le prince du Cambodge Norodom Ravichak fascine autant qu'il intrigue. Fan de foot assumé, à la tête d'une fortune estimée à 250 millions d'euros, Ravichak est-il le repreneur tant attendu qui va redonner des couleurs au peuple vert ? Et qui l'accompagnerait dans le Forez ? Éléments de réponse.

Val-de-Marne et futsal

, balançait un Roland Romeyer excédé sur les ondes de France Bleu Saint-Étienne il y a un peu plus d'une semaine. Pourtant, son courroux n'a pas lieu d'être. Alors qu'il avait enfin lâché en avril que les Verts étaient officiellement à vendre, le coprésident stéphanois a vu le cabinet d'audit financier KPMG lui transmettre plus d'une dizaine d'offres de reprise, selon. Parmi ces propositions venant des quatre coins du globe, celle de Norodom Ravichak : l'un des nombreux princes du Cambodge a officiellement déposé un dépôt de garantie de 100 millions d'euros., nous révèle Patrick Chêne. L'ancien journaliste de France TV, chargé par l'ASSE de communiquer sur le sujet via son agence JPMA/SB, précise toutefois queUne question reste en suspens : mais qui est cet homme dont la fortune est estimée à environ deux fois la somme proposée pour l'ASSE ?À l'instar de son grand-père Norodom Sihanouk - ami du général de Gaulle -, Ravichak est un francophile convaincu. Un lien fort qui tire sa source de sa jeunesse cristolienne. En effet, la famille royale a été contrainte à l'exil dans le chef-lieu du 94 à la suite de l'arrivée au pouvoir des Khmers rouges en 1975. Et bien que celle-ci ait pu retourner au pays au début des années 1990, le neveu du roi du Cambodge actuel continue de partager son temps entre Paris et Phnom Penh pour gérer son cabinet de conseils financiers - B&N Conseil et stratégie - domicilié dans le 8arrondissement de la capitale française.L'amour du football hexagonal (et des affaires) Lire la suite de l'article sur SoFoot.com