Qui est John Textor, le nouveau boss américain de l'Olympique lyonnais ?

Alors qu'il devrait être présenté ce mardi lors d'une conférence de presse, John Textor va racheter une grande partie de l'OL. Même s'il garde Jean-Michel Aulas dans l'organigramme, l'Américain n'est pas du genre à regarder de loin les performances de son équipe et n'hésite pas à beaucoup s'impliquer.

Quid d'Aulas

Le 15 juin 1987, Jean-Michel Aulas, poussé notamment par Bernard Tapie, devenait président de l'Olympique lyonnais. Trente-cinq ans plus tard, l'OL s'apprête à changer d'ère, et potentiellement de dimension. Après des mois de discussions et de négociations, le conseil d'administration lyonnais a finalement jeté son dévolu sur John Textor quant au rachat des parts d'IDG (19,74%) et de Pathé (19,26%). Mais également à la totalité des actions détenues par Holnest, la société de Jean-Michel Aulas. Comme précisé par le communiqué publié par Lyon ce lundi soir, Eagle Football, l'entreprise de Textor,, et deviendrait actionnaire majoritaire. Après le remboursement des OSRANEs (obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes), l'Américain détiendra même 80,13% d'OL Groupe. Avec ce rachat, Lyon estime sa valeur à 798 millions d'euros, et 884 millions lorsque l'homme d'affaires injectera 86 millions d'euros dans le capital, comme promis.Avec une telle opération, Jean-Michel Aulas perd quasiment tout pouvoir financier au sein de son club. Mais ce n'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces et le président emblématique de l'OL devrait rester encore dans son siège un petit bout de temps puisque son. Aulas ferait également son entrée au sein de la direction d'Eagle Football, afin de. John Textor n'en est pas à son coup d'essai avec l'OL. Féru de soccer, il a lancé l'académie FC Florida en 2008, mais a dû attendre presque quinze ans pour s'attaquer au marché européen.

