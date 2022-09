Qui est Fabio Miretti, le nouveau joyau de la Juve ?

Si le début de saison de la Juventus n'est pas folichon, un homme apporte un peu de couleur à ce tableau noir et blanc : Fabio Miretti. Le relayeur de seulement 19 ans a profité des blessures pour s'installer plus vite que prévu dans l'entrejeu. Et tant mieux.

Fin juillet, la Juventus a passé dix jours aux Etats-Unis pour préparer sa saison, en y affrontant tour à tour Guadalajara, Barcelone et le Real Madrid. Fabio Miretti, lui, était encore en vacances. Bien méritées puisque le jeune milieu de terrain a disputé l'Euro U19, dont l'Italie a atteint les demi-finales. Le garçon n'a retrouvé ses coéquipiers que le 3 août, à Continassa, le jour de son anniversaire. Une prépa largement tronquée qui ne l'a pas empêché d'être immédiatement sollicité. Miretti a participé à tous les matchs de la Juve depuis le début de la saison (trois comme titulaire, trois en sortant du banc). La blessure de Paul Pogba et le départ en prêt de Denis Zakaria ont joué en sa faveur, mais si Miretti fait désormais vibrer les cœurs, il ne le doit qu'à lui.

Fait maison

Titulaire au Parc des Princes ce mardi, Miretti est devenu le deuxième plus jeune joueur de l'histoire de la Juve à démarrer un match de C1 derrière Stefano Pioli (à 18 ans et 335 jours, en septembre 1984). Une nouvelle étape de la route qu'il a patiemment construite dans le Piémont. Né à 40 kilomètres à peine de Turin, à Pinerolo, d'un père magasinier et d'une mère coiffeuse, leFabio endosse la tuniquedès l'âge de huit ans. Il gravit l'une après l'autre toutes les marches des catégories jeunes, en s'inspirant de son idole qui n'est autre que Pavel Nedvěd., raconte son père Livio àdepuis toujours, Miretti a accompli son rêve de gosse en décembre dernier, en entrant à la 90minute d'un match de Ligue des champions contre Malmö.