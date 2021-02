Qui est en train de tuer le foot ?

Beaucoup critiquent le football pour ce qu'il n'est pas. Ou plutôt, n'est plus. Entre l'ultra-libéralisme, la Covid, le vide dans les stades et le comportement de certains ultras, les raisons du désamour sont pour beaucoup multiples. Et le divorce se prononce de plus en plus.

Les jeunes aiment-ils encore le foot ?

La nostalgie, camarade

Le refrain revient un peu partout, de manière lui aussi épidémique. Le foot, comme le rap, la France ou son conjoint, c'était mieux avant. Avant la Covid, avant la VAR, avant la Superligue. Avant le Qatar, le mercato d'hiver, la règle de la passe en retrait et l'arrêt Bosman. Et peut-être même, qui sait, avant la séparation entre Néandertal et Cro-Magnon, même si ok, ça reste à prouver. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le football se portait mieux avant, avant que le libéralisme ne pourrisse tout et que l'enjeu ne prenne le dessus sur le jeu. Soit.Autre preuve que le "footcétaitmieuxavant" (oui, en un mot. Le footcétaitmieuxavant, à prononcer d'une traite, comme on prononcerait une formule qui, tel un abracadabra bien placé, ouvrirait les portes de la nostalgie et permettrait aux vrais de se reconnaître entre eux comme, par exemple, le port d'une casquette rouge), autre preuve, donc, que le footcétaitmieuxavant : même les jeunes n'aiment plus le foot. C'est dire. C'est dire que si même ces couillons de jeunes n'aiment plus le foot, c'est que franchement, le footcétaitmieuxavant. Une nouvelle preuve est d'ailleurs on ne peut plus récente : même les gamins d'Agnelli ne le regardent plus. Et si les jeunes en général et les Agnelli en particulier ne regardent plus de foot, c'est que vraiment le foot est bon à jeter avec l'eau du bain moussant.Dès lors, et en attendant que ça sèche, les questions se bousculent. Pourquoi les jeunes se désintéressent-ils autant du foot ? Est-ce irréversible ? Et alors, comment endiguer le mouvement ? Faut-il s'adapter aux nouvelles façons de consommer ? Fragmenter le football et le transformer en machine àcomme la NBA ? Agrandir la taille des buts ? Introduire des vachettes ? Ok, peut-être pas les vachettes, mais tout de même, il va bien falloir continuer à leur vendre du foot aux jeunes, donc il s'agirait de rapidement trouver comment.