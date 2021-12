Qui est Dušan Vlahović, le buteur serbe de la Fiorentina qui n'arrête pas de marquer ?

Actuel meilleur buteur de la Serie A, Dušan Vlahović ne cesse d'affoler les défenses de la Botte depuis un an à chacune de ses sorties. À 21 ans, le longiligne et talentueux buteur serbe est déjà l'une des plus fines gâchettes en activité. La preuve que parfois, on peut rêver de devenir dentiste et finalement se retrouver courtisé par le gotha du foot européen plus rapidement que prévu.

La tête froide et le coeur chaud

Au stadio Artemio-Franchi de Florence, voir Dušan Vlahović célébrer ses buts un peu n'importe comment est devenu une habitude pour les tifosi de la Fiorentina. Face à Milan (4-3), le buteur maison a frappé à deux reprises pour permettre à la formation de Vincenzo Italiano de faire tomber l'invincible Diavolo en Serie A. Quelques secondes après avoir battu Ciprian Tătăruşanu d'un redoutable plat du pied gauche, l'international serbe a semé le trouble en mimant un geste de la main qui signifiait tout et rien à la fois. Dans les tribunes, les fans toscans s'interrogent surtout sur autre chose : restera-t-il dans la cité qui abrite le Ponte-Vecchio cet hiver ? Et si oui, jusqu'à quand ? Pour tout dire, personne ne se fait beaucoup d'illusions : la Fiorentina est presque déjà trop petite pour héberger le talent de Dušan Vlahović. Il faut dire que sur le pré, l'avant-centre ne fait rien pour rester discret. Depuis le début de l'année civile 2021, il a ainsi inscrit 29 buts en Serie A (dont déjà 12 sur cette saison 2021/2022) et avant lui, seuls trois autres joueurs étrangers ont réussi cette performance dans l'histoire du championnat italien ces soixante-neuf dernières années : il y eu Hernán Crespo époque Lazio en 2001 (30 pions), Gonzalo Higuaín en 2016 (30 aussi) et Cristiano Ronaldo l'an dernier (33). Tout est dit.Le 16 décembre 2020, Dušan Vlahović envoie un message à l'Europe : à partir de maintenant, il faudra compter sur lui dans la cour des buteurs les plus efficaces d'Europe. Après une série de passements de jambes côté droit, celui qui n'a alors marqué que six pions dans l'élite italienne depuis son arrivée en 2017 sert Franck Ribéry. Intenable, le Français pousse Manuel Locatelli à la faute dans sa surface. Il est 21h20 quand Lire la suite de l'article sur SoFoot.com