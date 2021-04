Qui est Al Walid ben Talal, le prince saoudien qui voudrait racheter l'OM ?

Depuis plusieurs mois, la rumeur enfle dans les rues de Marseille : Al Walid ben Talal al Saoud voudrait racheter l'OM. Longtemps connu uniquement du milieu des affaires, le prince saoudien est désormais le meilleur ami de tous les Marseillais. Mais qui est-il, que veut-il, ce prince que l'on dit progressiste et richissime ?

"Si les Saoudiens arrivent, c'est sûr, au vu de mes recherches, ils vont pas venir pour jouer à la baballe."Antara, supporter de l'OM

Au fil des tweets, des DM, des audio notes, il est devenu juste Al-Walid. Comme un pote. Plus besoin de détailler son nom à rallonge, son CV ou sa nationalité, tant les petits drapeaux saoudiens fleurissent et ont parfois remplacé le bleu et blanc, sur les réseaux. Antara, 23 ans, a posté le sien il y a déjà quelques mois., s'exclame-t-il en rigolant.Des recherches fournies qui lui ont permis d'en arriver à une conclusion : Al-Walid ben Talal Al Saoud est un mec bien,. Et puis surtout, il veut acheter l'OM. Enfin, il aurait, peut-être, peut-être pas, montré un intérêt pour le club, voire fait une offre au propriétaire américain Frank McCourt (qui aurait été peut-être acceptée, peut-être refusée). Et ça suffit à Antara., raconte ce supporter de l'OM.Si on lance Antara sur Al Walid et l'Arabie saoudite, le jeune homme admet lui-même que ça peut durer un moment. Il faut dire que les enjeux sont grands, et les rêves encore plus., pose-t-il sans hésitation.