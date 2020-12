So Foot • 17/12/2020 à 14:00

Qui es-tu, le rage-quit dans FIFA ?

Quiconque prétend n'avoir jamais fui d'un match de FIFA perdu, ou ressenti une fierté presque sadique en poussant son adversaire à la déconnexion, ment certainement. Expression ultime de l'accumulation de frustrations et parfois préalable à une manette brisée contre un mur, le "rage quit" fait partie du quotidien des gamers. On est donc allé chercher dans leur tête ce que tout cela pouvait bien vouloir dire.



Comportement explosif et sadisme

"Lorsque vous perdez une partie et que le destin vous échappe, que vous vous sentez complètement impuissant, vous reprenez un certain contrôle en décidant de mettre fin à la partie."Yann Leroux

Un énième écran envoyé au paradis de l'électronique témoigne d'accès de colère qui peuvent parfois déborder. Pourtant, il l'assure : "". Lui, c'est Mahmoud "Brak" Gassama, un des tauliers dusur FIFA depuis des années aux côtés de son pote Bruce Grannec.Un type aussi connu pour son grand sourire communicatif et ses performances sur le carré vert virtuel que pour ses manettes fracassées en 720p, sur YouTube ou en live sur Twitch. Alors, forcément, le meilleur pour parler de rage, et surtout de: ", pose-t-il d'entrée.Petite session de rattrapage pour les: le "", c'est, parce que votre partie ne se déroule pas comme vous l'auriez souhaité, quitter le jeu et