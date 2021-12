Quentin Braat, gardien des Chamois Niortais, à propos du but de Gauthier Hein : "Sur ce but, il nous fait danser"

Dernier rempart des Chamois niortais ce 10 avril 2021, au stade René-Gaillard, Quentin Braat était le dernier qui aurait pu arrêter la tornade Gauthier Hein. Mais l'histoire a voulu que l'Auxerrois aille chercher le petit filet du Niortais au bout d'un exploit individuel qui lui a valu une nomination pour le Prix Puskás, dont le lauréat sera annoncé le 17 janvier prochain (alors que les votes ferment ce vendredi 17 décembre à minuit). Retour sur un mauvais souvenir.

"Je savais que si on lui laissait de l'espace, il était capable de tout faire."

J'ai revu le but en préparant l'interview. C'est un beau but, c'est sûr : le débordement côté droit, l'entrée dans la surface... Dans la vidéo, on m'entend parler à mon défenseur, d'ailleurs. Je lui dis, mais il arrive quand même à passer. À aucun moment je ne me dis qu'il va fixer trois joueurs et se retrouver seul devant moi. La suite, on la connaît : il fait une roulette qui élimine trois défenseurs, il me fixe bien et il la met dans la lucarne.Sur l'action, je ne sais pas trop ce que je peux faire de mieux. Peut-être ma communication. À part dire à mes défenseurs... J'aurais pu être plus explicite et directif dans mes propos. Mais c'est une belle action individuelle. Elle n'est pas inarrêtable, je pense. Quand il tire, il la met bien, mais elle ne me passe pas loin. Un pas de plus vers lui pour fermer l'angle, je peux au moins la toucher et la dévier. Mais à aucun moment je ne pense qu'il va arriver seul face à moi. Surtout qu'il était sur son pied gauche avant de faire la roulette, je pensais plus qu'il allait frapper.On avait eu une séance vidéo avant le match, leur projet était clair : nous emmener sur un côté, jouer avec Hein à droite, avec sa qualité de percussion, on la connaissait. Même en le sachant, on a été surpris sur l'action. Je savais que si on lui laissait de l'espace, il était capable de tout faire.Non, pas du tout.… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com