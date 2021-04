Quentin Bernard : "Les footballeurs ne sont pas des punching-balls"

De plus en plus de footballeurs alertent sur les vagues de haine qu'ils subissent quotidiennement sur les réseaux sociaux. Après Thierry Henry qui a décidé de fermer ses comptes, c'est le joueur d'Auxerre Quentin Bernard qui lui a emboîté le pas ce week-end après avoir reçu une rafale d'insultes envers lui et sa famille. Avec cette décision, le défenseur auxerrois espère tirer la sonnette d'alarme et sensibiliser les pouvoirs publics sur une violence trop longtemps passée sous silence.



À bientôt peut-être ?? @AJA pic.twitter.com/m3ctqQGIKa -- Quentin Bernard (@QFJ89) April 11, 2021

Samedi, je suis revenu disputer un match à Niort, club dans lequel j'ai évolué durant dix ans. Je portais le brassard d'Auxerre. Je ne sais pas si c'est le fait que je sois capitaine qui a déplu à certains, mais après le match, j'ai reçu des centaines de messages d'insultes et de menaces sur Facebook et Instagram. Je ne m'en suis pas aperçu tout de suite, car je ne vais pas toujours checker ce qui se dit sur moi après un match. C'est en rentrant chez moi quelques heures plus tard que je m'en suis aperçu. Certains m'insultaient en disant que je n'avais aucune légitimité à porter le brassard de l'AJA, d'autres me reprochaient mes performances sportives de manière virulente. Je suis habitué à tout cela, c'est quotidien, mais je n'ai pas toléré que l'on s'en prenne à ma famille. J'ai des cousins et des oncles qui avaient tenté de répondre à ces personnes, mais ils ont été pris pour cible à leur tour. Que l'on s'en prenne à eux, pour moi, c'était le dérapage de trop. Durant la nuit de samedi à dimanche, j'avais du mal à dormir et j'ai réfléchi à un message à poster. Une fois que j'ai eu le feu vert du club, je l'ai publié et j'ai donc annoncé mon intention de couper avec les réseaux sociaux au moins jusqu'à la fin de la saison.