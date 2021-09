Quels sont les effets du sport sur ma santé mentale ?

sport coaching

Tout le monde le sait, le fait de pratiquer une activité sportive est non seulement positif et vertueux pour le corps et l'organisme d'une manière générale, mais c'est aussi un excellent moyen de prendre soin de son mental et de son moral. Au cours de cet article, nous allons prendre le temps de disséquer les bienfaits du sport sur la santé mentale, de sorte que tout le monde comprenne bien à quel point ce peut être une soupape essentielle afin de se sentir bien dans sa vie de tous les jours. Sans entrer dans des considérations trop techniques ou trop pointues, nous allons faire le point sur tout ce qu'il faut savoir en la matière, et qui sait, cela vous donnera peut-être bien ce petit coup de pouce vers l'avant, cet élan primordial, cette inclination afin de vous amener à vous dépenser plus régulièrement et à prendre un rythme de croisière qui sera, au final très bénéfique...

santé mentale

Lorsque l'on parle de santé mentale, cela revêt de nombreuses dimensions, mais pour simplifier le propos et par souci de clarté nous allons parler de "bien être"de manière plus globale et plus générale, puisque c'est cet état qui nous permet de vibrer de toutes nos ondes positives au jour le jour.

Cela fait donc référence à ce que l'on peut résumer comme l'ensemble des ressources sociales et psychologiques qui font qu'un individu donné s'inscrit dans une collectivité, et tend à s'améliorer et à passer outre les obstacles que la vie a tendance à mettre inéluctablement sur son chemin.

La pratique sportive se présente donc comme un excellent moyen pour se réaliser et parvenir à tirer profit de son véritable potentiel individuel et nous allons tenter de vous expliquer pourquoi et comment.

Les vertus psychologiques de l'activité physique

Les études et les professionnels de la santé sont absolument unanimes à ce propos, l'activité physique a un effet relaxant imparable sur l'individu, et cela impacte directement la physiologie de tout un chacun, c'est tout bonnement indubitable.

Que l'on parle de stress, d'anxiété, de sensation de déprime, ou de ce type de "coups de moins bien", il a été prouvé qu'au final, une bonne petite séance de sport avait sensiblement le même effet qu'une prise d'anxiolytiques (sans les effets secondaires...), ou qu'une séance de méditation poussée. Nul besoin pour cela d'avoir recours à un effort interminable étalé sur plusieurs heures ou qui va vous faire puiser dans vos dernières réserves, puisque seulement 20 minutes d'activité seulement sont nécessaires afin d'entrevoir, déjà, des bienfaits qui ne se démentent pas, et qui durent.

Vous pouvez faire une marche un peu rapide, enfourcher votre vélo et pédaler, travailler sur des exercices de musculation ou de fitness, faire un jogging à allure modérée, aller à la piscine pour réaliser quelques longueurs, ou que sais-je encore en fonction de votre appétence et de votre sensibilité à telle ou telle discipline, mais peu importe au fond, l'essentiel étant de vous dépenser et de faire monter un peu votre rythme cardiaque (même sans atteindre des sommets).

En outre, il est également démontré que la pratique régulière d'une activité sportive va très notablement améliorer vos performances dites cognitives, et cela s'en ressentira tant dans le domaine purement physique de la perception et de la réactivité (les réflexes par exemple), que dans des domaines plus "intellectuels" tels que la capacité de réflexion et de déduction, ainsi que la mémoire à court terme et à long terme, excusez du peu !

Afin d'illustrer l'ensemble de ces changements positifs qui interviennent très vite, si vous mesurez par exemple votre pression artérielle et votre rythme cardiaque une fois que vous êtes revenu "au calme" après l'effort, et bien les résultats obtenus seront assez sensiblement en deçà de ce qu'ils étaient avant la séance de sport. Cela signifie clairement que votre organisme s'est apaisé et que votre humeur a suivi le même chemin. Par ailleurs, il faut savoir que la durée de cet effet positif va généralement s'étendre sur une période allant de 2 à 6 heures ! Et tout cela sans avoir besoin de dépasser vos limites et de vous mettre "dans le rouge" comme on dit dans le jargon sportif.

Pour revenir sur les vertus purement mentales, la pratique sportive va immédiatement vous donner un regain d'estime de vous-même et un sentiment de compétence accru, ce qui constitue un véritable coup de fouet chez tout un chacun. C'est notamment la raison pour laquelle, dans le cadre de votre activité professionnelle, il ne faut pas sous-estimer le sport car c'est véritablement une plus-value qui peut vous permettre de vous montrer plus amène, plus réactif et sans doute aussi plus productif quel que soit le poste que vous occupez au sein de votre entreprise. Ces remarques, notez le, sont autant valables pour les choses du court terme, que pour les projections sur le long cours, alors pensez-y et ne laissez pas filer l'occasion de vous sentir mieux et un peu meilleur dans autant de compartiments de votre vie, ce serait vraiment dommage de vous en priver.

santé

Quelques explications scientifiques à présent

Comme nous le disions plus haut, nous n'allons pas entrer dans des considérations trop techniques, car cela ne ferait que nous perdre, d'autant plus que les modèles scientifiques peuvent être résumés de manière très simple, puisqu'ils s'articulent grosso modo autour de 4 axes bien définis, comme autant d'hypothèses. Il ne faut pas envisager chacune d'entre elles comme une solution unique possible et pouvant tout expliquer à elle seule, mais plutôt envisager que ces 4 hypothèses, toutes ensemble, à des degrés divers, vont pouvoir expliquer ces bienfaits indéniables que l'activité sportive peut valoir à tout un chacun au cours de sa vie.

La première hypothèse est celle du ressourcement, et elle repose sur l'idée que la libération générale des tensions nerveuses induite par l'activité physique pure, va engendrer naturellement une amélioration de la capacité de récupération, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique. A partir de là, votre organisme va générer un surplus d'énergie qui, immanquablement, vous vaudra une amélioration sur le plan psychologique.

La seconde hypothèse émise par la communauté scientifique est celle de la dite "distraction" et elle tient en l'idée que l'activité sportive va plus ou moins servir de "buvard" pour tout ce qui touche aux pensées et aux ondes négatives ressenties au jour le jour. Le sport permettrait donc, d'une certaine manière de prendre un peu de recul, et de poser une certaine distance par rapport à tout ce qui peut vous impacter au quotidien, sur le plan matériel et dans un domaine que nous pourrions qualifier de purement subjectif.

La troisième hypothèse a un nom un peu moins parlant et un peu plus technique, mais nous allons vous l'expliquer, il s'agit de l'altération psychologique. Pour faire simple, lors de la pratique de votre sport préféré, ou au cours de votre séance de fitness, votre métabolisme va se mettre en marche "forcée" et le système nerveux sympathique va faire en sorte de générer toutes une série de réactions (dilatation des artères et accélération du rythme cardiaque, augmentation de la consommation d'oxygène, production d'adrénaline, etc.), et une fois que l'effort va être "coupé", alors votre métabolisme va connaître un retour au calme qui va s'accompagner là encore de toute une série de choses qui vont intervenir en cascade (l'augmentation du métabolisme cellulaire, la production d'endorphines, à effet apaisant et euphorisant, de plusieurs types de neurotransmetteurs au sein du corps). C'est le passage presque sans transition de cet état « survolté » à cet état « super zen » qui peut être assimilé à cette fameuse « altération psychologique », et qui fait tant de bien, tant au corps, qu'à l'âme.

Enfin, la quatrième hypothèse est celle que l'on appelle le sentiment dit de l'efficacité personnelle et qui tend à s'appuyer sur l'idée que lorsque l'on se sent non seulement utile mais même au-delà de cela, que l'on s'estime plutôt "efficace", et bien l'on en retire illico un surplus de confiance et d'estime personnelle. Ces deux paramètres positifs vont ensemble, de manière synergique, se dresser telle une barrière active contre l'anxiété ainsi que toutes les formes de stress que nous pouvons rencontrer au cours de la journée et au contact de la société (travail, famille, etc.). Il est important de savoir que pour une personne habituellement plutôt inactive, dès la première séance d'activité sportive, elle en retirera des bienfaits, et si elle parvient ensuite à maintenir une cadence régulière, alors son indice d'efficacité personnelle sera boosté à la fois dans l'immédiat, mais aussi sur le long terme ; il ne tiendra donc qu'à elle de pérenniser la chose pour en profiter pleinement.

Pour conclure :

Au terme de cet article, nous espérons que vous en savez un peu davantage sur les effets positifs que peut avoir le sport sur la psychologie d'un individu et sur sa santé mentale. Peut-être cela va-t-il vous amener à réfléchir à vous lancer vous aussi, de manière hebdomadaire, bi-hebdomadaire ou plus, dans un petit programme d'entretien physique. Cela vous permettra non seulement d'affermir votre corps et vos muscles, et donc de soigner votre forme purement physique, mais aussi de ressentir véritablement un mieux en matière de moral et de santé mentale, ce qui est absolument primordial pour se sentir bien dans sa peau !

Nous l'avons souligné à plusieurs reprises et vous l'avez donc forcément noté, ces avantages ne sont pas de pures spéculations émises un peu à l'emporte pièce, car ils sont bel et bien confirmés et entérinés par l'ensemble de la communauté scientifique. Nous ne saurions donc trop vous conseiller de bien prendre le temps d'y réfléchir, et pour peu que vous pesiez le pour et le contre, alors très vite la balance, vous vous en rendrez compte, va très nettement pencher dans la direction du "pour" !!!