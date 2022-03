Quelques conseils pour Chelsea pour se rendre à Lille

Directement affecté par les sanctions qui ciblent les proches de Vladimir Poutine - et donc son propriétaire Roman Abramovitch -, Chelsea est en galère de thunes, à tel point que son déplacement à Lille, ce mercredi en Ligue des champions, pose question. Heureusement, on a pensé à eux.

Louer un minibus

Coût total de l'opération :

Point fort :

Point faible :

Vidéo

Thomas Tuchel est un homme qui n'a pas peur d'aller au feu. Interrogé au sortir de la victoire dessur Newcastle, ce dimanche (1-0), sur comment son équipe allait se rendre dans le Nord, l'entraîneur allemand n'exclut pas de mettre la main à la pâte :Dans un souci de ne pas payer les prix exorbitants du quartier de Chelsea, direction Sydenham et son établissement de référence qui propose la location de Ford Mondeo au kilométrage illimité pour la modique somme de 143 livres la journée. Une aubaine puisque ce bijou de technologie américaine permet de faire asseoir en son sein près de neuf passagers. Ainsi, en louant trois ou quatre monstres d'acier, Chelsea peut faire voyager une petite trentaine de personnes. Concernant les conditions de réservation, il faudra récupérer les véhicules le matin du match à 8h et les rendre 24 heures plus tard. Du coup, une fois les conférences de presse d'après-match terminées, pas le temps d'aller s'enquiller une pinte au Temple, le bar situé en face du stade Pierre-Mauroy. C'est départ illico vers Londres pour grosso modo 4h de route (attention au décalage horaire !). Avec la qualif' dans les cartons, si possible, et une belle note à la pompe d'essence.Environ 700 livres avec le plein d'essence. Soit 2571 fois moins que le salaire mensuel de Romelu Lukaku.Renforce la cohésion d'équipe et le côté "aventure" propre aux épopées européennes. Quoi de mieux qu'un trajet en caisse pour apprendre à mieux se connaître ?Devoir se taper la version live du titre Dave "Thiago Silva" de Glastonbury en 2019. Tout ça parce que ça met l'intéressé en confiance.