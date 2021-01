Quelles boissons anti-gueule de bois préconiser, pour rester bons après une cuite ?

Après avoir (trop) bu la veille pour célébrer la nouvelle année, une question se pose : afin de rester performants pendant la rencontre et éviter le mode cadavre sur la pelouse le lendemain des excès, les joueurs de Premier League qui ont la malchance de disputer un match le jour du 1er de l'an n'ont-ils que la consommation d'eau comme remède ? Malheureusement pour eux, les autres solutions restent rares...

Pas la peine de tourner autour du pot, pour amorcer le débat : dans un pays qui apprécie allègrement les levers de coude, et même si les pubs sont fermés en raison de la pandémie de coronavirus gâchant un peu les fêtes, les joueurs tenus de se présenter sur les terrains de Premier League le jour du 1de l'an (pour Everton-West Ham, et Manchester United-Aston Villa) ne vont pas tous rester raisonnables. Difficile en effet d'imaginer Harry Maguire se coucher à 0h15 satisfait de ses deux verres de bulle, ou Jack Grealish s'installer tranquillement dans son canapé après avoir trempé ses lèvres dans un grand cru.Entre quelques relents alcoolisés dus aux excès de la veille afin de célébrer comme il se doit la fin d'une année pourrie, ainsi que le début d'une autre, l'attaquant et le défenseur devraient ainsi se croiser à Old Trafford. Dans quel état, et pour quels résultats ? C'est toute la question, car il se pourrait que les défenses des quatre clubs malchanceux obligés de disputer une rencontre lors de ce férié brillent autant que celles observées lors de Tottenham-Chelsea le 1janvier 2015 (5-3). Dès lors, peuvent-ils compter sur certains breuvages pour les aider à combattre la cuite afin de rester performants pendant une heure et demie ? Malheureusement pour eux, les solutions restent limitées.