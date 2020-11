Quelle place pour Di María dans l'histoire du PSG ?

Contre Rennes il y a deux semaines, Ángel Di María a égalé le record de buts de Safet Suši? avec le Paris Saint-Germain (85) et se rapprochait de son total présumé de passes décisives (95). Un palier statistique loin d'être anodin : après six saisons à Paris, l'Argentin s'est hissé, du moins par les chiffres, au niveau de l'une des plus grandes légendes parisiennes. Et s'il fallait se mettre à le considérer pleinement comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du PSG ?



Des chiffres et des êtres

Le genou gauche de Damien Da Silva l'aura donc privé d'un 86but en Rouge et Bleu. Mais qu'à cela ne tienne : étoile esseulée dans l'attaque parisienne face à Rennes le 7 novembre dernier, Ángel Di María était déjà un peu entré dans l'histoire lorsqu'il avait trompé une première fois Alfred Gomis à la 21minute, atteignant le cap symbolique des 85 pions avec le PSG. Symbolique, car ce chiffre représente la barre fixée près de 30 ans plus tôt par le Yougoslave Safet Suši?, unanimement considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du Paris Saint-Germain. À une époque où les records tombent comme des mouches et où les statistiques perdent parfois de leur sens, il faut quand même situer la performance : atteindre (puis dépasser) Magic Suši?, seuls Ibrahimovi?, Cavani et Mbappé sont parvenus à le faire sous l'ère QSI. Une sorte de ticket d'entrée pour le carré VIP de l'histoire du Paris Saint-Germain.Une reconnaissance par les chiffres qui vient apporter du cachet à la carrière parisienne de l'Argentin. Depuis six saisons qu'il porte le maillot rouge et bleu, Di María est un indispensable discret, systématiquement parmi les joueurs les plus utilisés lorsque sonne la fin de saison, mais rarement considéré comme véritablement irremplaçable. Juste une star parmi tant d'autres dans le secteur offensif. Pas vraiment l'importance, ni l'aura, de Suši?., relève Luis Fernandez, ancien coéquipier et capitaine de Safet Suši? au Paris Saint-Germain (1982-1986).