Quel nouveau club pour Cristiano Ronaldo ?

Un an après son retour romantique à Manchester United, l'heure est de nouveau au pragmatisme pour CR7. À 37 piges, le Portugais ne veut pas finir sa carrière sans jouer la Ligue des champions, qu'il dispute chaque année depuis 2003. Problème : Man U n'est pas qualifié pour la prochaine édition. C'est donc logiquement que le quintuple Ballon d'or a demandé à partir. Mais où ?

Bayern Munich, l'évidence

Naples, pour la légende

Alors que l'avenir de Robert Lewandowski s'inscrit de plus en plus loin de l'Allianz Arena, malgré les réticences des dirigeants bavarois, le Bayern risque de se retrouver orphelin de tueur dans la surface. L'arrivée de Sadio Mané a de quoi rassurer les supporters, mais le Bayern aurait tout à gagner à attirer la légende portugaise. Le club est d'ailleurs annoncé comme très offensif sur le dossier, au même titre que Chelsea. Et tant mieux. Car pour CR7, il s'agirait de la solution évidente. Et pour cause : signer au Bayern, c'est s'assurer de faire le grand chelem des quatre grands championnats européens, tout en évoluant dans une équipe jouant pour lui, et dans un championnat où il aurait l'espace pour maintenir des stats très honorables à son âge (24 buts la saison passée). Le tout dans une équipe clairement candidate à la prochaine C1. On tient là le favori dans la course à Cricri.Ce n'est pas un secret : l'expérience turinoise de Cristiano Ronaldo n'a pas rencontré le succès escompté. Pire : les deux parties se sont quittées avec un goût amer réciproque. Rien que pour le pied de nez à la Vieille Dame, CR7 devrait donc signer à Naples. Candidats crédibles au titre, et qualifiés pour la prochaine C1, lesreprésentent un pari un poil risqué pour CR7, certes, mais le Portugais pourrait rejoindre Diego Maradona au Panthéon napolitain en cas d'épopée européenne et de titre en Serie A. Selon, le Napoli serait d'ailleurs en embuscade sur le dossier, mais aussi sur le cas de Paulo Dybala. De quoi reconstituer un duo qui rassurerait Ronaldo dans sa quête de succès, sans oublier Victor Osimhen. Et puis, après 20 ans de carrière, cela permettrait au Portugais d'enfin évoluer devant un public à sa (dé)mesure. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com