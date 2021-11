Quel est le salaire d’un skipper professionnel?

La rémunération d’un navigateur est extrêmement hétérogène et dépend de plusieurs facteurs crédit photo : Getty images

Ils nous font rêver lors des courses au large, nous épatent par leur sens du dépassement de soi, nous font peur aussi parfois lorsqu’ils démâtent au milieu de l’Atlantique. Leurs bateaux s’appellent Maître Coq IV ou Bureau Vallée 2. Combien gagnent les Armel Le Cléac’h, François Gabart et autres Francis Joyon ?

Des primes de victoire variables selon les courses

Les sources de revenus des skippers sont multiples et leurs montants variables. La plus évidente est le «prize money», c’est-à-dire la somme empochée par les skippers qui franchissent la ligne d’arrivée d’une compétition. Ce gain varie en fonction de la course et du type de voilier sur lequel le concurrent est engagé.

Sur la Route du Rhum, la Transatlantique reliant Saint-Malo à Point-à-Pitre, une prime de 50.000 euros revient au vainqueur, 25.000 euros au second et 15.000 euros au troisième. Les primes de victoire sont moins élevées dans les autres catégories que chez la reine de la course, la classe Ultime: 23.000 euros pour les Imoca (les monocoques de 18m engagés sur le Vendée Globe), 15.000 euros chez les Monocoques Class 40, 8.500 euros pour les Multicoques Rhum, 8.000 euros pour les Monocoques Rhum et 4.500 euros pour les Multicoques Multi50.

Lors de la Transat Jacques Vabre, le duo vainqueur de la catégorie Imoca se voit remettre un chèque de 20.000 euros, le second 15.000 euros et le troisième 12.000 euros. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les gagnants de la catégorie Ultime, les multicoques géants, touchent presque deux fois moins avec des prix de 12.000 euros, 10.000 euros et 8.000 euros pour les trois premiers. Le trio de tête en Class40 se partage 14.000 euros (8.000, 4.000 et 2.000). Enfin, la dotation du gagnant de la catégorie Multi50 est de 7.000 euros, puis 5.000 et 4.000 pour les suivants.

Le Vendée Globe: une course à 800.000 euros

La course la plus rémunératrice est le Vendée Globe, dont la dotation globale a même augmenté lors de l’édition 2020 pour atteindre 800.000 euros, contre 600.000 euros quatre ans auparavant. Les dix premiers skippers ayant bouclé leur tour du monde se sont réparti 700.000 euros. Yannick Bestaven a touché 200.000 euros, Charlie Dalin, 140.000 euros et Louis Burton, 100.000 euros. La dotation est décroissante jusqu’au navigateur arrivé en 10ème position, qui touche 15.000 euros. Au-delà, les concurrents classés se partagent les 100.000 euros restants à parts égales.

Le rôle-clé des sponsors

En plus de la prime de victoire attribuée par l’organisation de la course, le navigateur empoche généralement une prime de la part de son sponsor dont le montant peut avoisiner les 100.000 à 200.000 euros pour les plus généreux. La victoire ou les bons résultats permettent surtout à un skipper de se voir renouveler la confiance de son partenaire, ou de trouver plus facilement un autre sponsor. Armel le Cléac’h a ainsi pu compter sur le soutien de Banque populaire pour la construction d’un nouveau maxi-trimaran. Vainqueur du Vendée Globe en 2012, François Gabart a pu entamer la construction du trimaran Macif.

Pour espérer vivre de la voile, un skipper professionnel doit avoir un ou plusieurs sponsors. Le budget technique de ce sport est extrêmement élevé, les bateaux coûtant à eux seuls plusieurs millions d’euros. Safran, Macif, Banque populaire, Maître Coq, Sodebo, Hugo Boss… une vingtaine de sponsors s’assurent ainsi une belle visibilité.

Combien de skippers gagnent suffisamment pour vivre de la voile?

La rémunération des marins professionnels spécialisés dans la course au large est hétérogène, et il est difficile d’évaluer combien de ces loups de mer vivent totalement ou partiellement de la voile en France. 100, 200 tout au plus. Si quelques «stars» gagnent plus de 10.000 euros par mois, la plupart des navigateurs sont bien loin de ces sommes. Interrogés, les skippers de la Route du Rhum évoluant en classe Ultime annoncent des salaires très variables. Les mieux lotis évoquent une fourchette comprise entre 8.000 et 12.000 euros net par mois, soit deux à trois fois moins que sur des compétitions internationales comme la Volvo Ocean Race et la Coupe de l’America.

Dans la catégorie des Imoca, un skipper peut espérer toucher entre 5.000 et 8.000 euros s’il court dans un grand team, entre 2.000 et 3.000 euros pour les écuries de taille moyenne. Certains peinent à se verser un vrai salaire. Du côté des Multi50 et des Class40 les salaires ne dépassent pas les 3.000 euros, au mieux. Enfin, les marins engagés dans les catégories Rhum, mono ou multi, sont pour la plupart amateurs, et la grande majorité ne se paient pas. Quand par chance ils parviennent à trouver un sponsor, celui-ci leur permet tout juste de couvrir les frais d’inscription aux compétitions, le retour du bateau par cargo et l’assurance. Certains ont recours à des campagnes de financement participatif pour pouvoir s’aligner sur la ligne de départ

