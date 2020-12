Quel bilan pour Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain ?

Relevé de ses fonctions ce jeudi, jour de Réveillon, Thomas Tuchel quitte le Paris Saint-Germain après deux ans et demi avec un paradoxe dans sa hotte : celui d'avoir le meilleur bilan européen et national de l'histoire du PSG sur une saison à son actif tout en ayant jamais pleinement réussi à imprimer sa patte sur la durée.

Thomas Tuchel, un départ tellement PSG

Intuchable ou presque selon les chiffres

À quelques heures de s'enfiler huîtres, escargots ou n'importe quel repas que l'on mange communément à Noël, Thomas Tuchel va pouvoir s'asseoir en face d'un miroir et faire le bilan de ces deux ans et demi intenses au Paris Saint-Germain : son aventure au sein du club parisien est terminée. Peut-être que dans la glace, il croisera d'ailleurs le regard perdu de Stéphane Guy, le mythique commentateur de Canal + viré lui aussi en cette période de fêtes d'une année définitivement morose et dénuée de sens, qui a prononcé son nom un paquet de fois ces deux dernières années.Que retiendra Thomas Tuchel de cette expérience à Paris ? La découverte d'une nouvelle culture, mais surtout la possibilité de savoir aujourd'hui ce que c'est de devoir gérer des hommes qui ne sont pas simplement des très bons joueurs de foot. D'évoluer dans un cadre qui ne fait pas passer le sportif en permanence au premier plan, de ne pas avoir les rênes en permanence, et surtout, de devoir travailler au sein d'une institution qui n'a le sourire uniquement que si son équipe mal construite arrive dans le dernier carré de la C1 tout en étant roi dans son pays.Dans les faits, il faut le reconnaître, Thomas Tuchel quitte le PSG avec un bilan comptable très honorable. Si tout le monde ne part du PSG sur un 4-0 collé au RC Strasbourg avec une dizaine de joueurs blessés à gérer, les chiffres parlent pour lui : en Ligue 1, il aura remporté 62 des 82 matches du championnat de France auquel il a pris part, avec une moyenne insolente de 2,37 points par match. Côté titre, l'ancienne tête pensante de Dortmund aura fait le job. Si les deux coupes nationales lui ont échappées en 2019, il se sera bien rattrapé lors de la deuxième année avec un quadruplé national et, surtout, une finale de Ligue des Champions historique Lire la suite de l'article sur SoFoot.com