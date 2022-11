Quel bilan pour le PSG en phase de poule de la C1 2022/2023 ?

S'il a conclu sa phase de poules par une victoire à Turin (2-1), le Paris Saint-Germain a été rattrapé par son ADN pour finalement se faire devancer par Benfica. Mais pas seulement.

Pas que de la malchance

Le 3 novembre, Paris se réveille avec un léger mal de crâne. Bizarre, alors que sur le papier, tous les voyants sont au vert. À Turin, dans l'antre de la Juventus, le club de la capitale a glané un second succès en deux rencontres face aux Italiens et ainsi conclu une campagne européenne en étant invaincu (quatre victoires, deux nuls). Invaincu, le PSG l'est toujours toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Sur le plan comptable, là aussi, il y aurait de quoi sourire à première vue : le trio Messi-Neymar-Mbappé fait des ravages, Paris est premier de Ligue 1 et qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. En dehors du plan sportif, sa popularité à travers le monde ne cesse de grandir. En témoigne l'attente quasi irrationnelle dans les rues de la cité piémontaise, ces derniers jours, où des centaines de jeunes turinois (et parisiens) faisaient le pied de grue devant l'hôtel Principi di Piemonte pour snapper les stars de l'écurie française. Oui, mais comme dans toutes les histoires trop belles que l'on aime raconter, il y a toujours un "mais" qui appelle à un retour sur Terre.Pas facile de se présenter, sur les coups de 23h30, face à la presse et de répondre à une colle : Paris a gagné à Turin , là où il n'a jamais gagné auparavant dans son histoire, et pourtant, il est finalement devancé par Benfica à la différence de buts à l'extérieur. Pour une histoire de nombre de buts marqués à l'extérieur (9 contre 6). Comment cela a-t-il pu se produire ?Au-delà de la posture joueuse, Galtier donne bien là des éléments tangibles de la déception parisienne de ne pas… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com