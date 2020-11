Que vient faire l'OM dans le monde du rap ?

Le 24 septembre dernier, le label OM Records était lancé en grande pompe. Si le 13 est plus que jamais organisé autour de la figure tutélaire de Jul, le club de foot offre à la cité phocéenne un label censé propulser ses futurs talents. Mais pour quoi faire exactement ?

Vidéo

L'Orange Vélodrome pour lancer la 4G du rap marseillais

L'époque en était encore aux téléphones à clapet. Mais Pape Diouf tenait sa réplique à la perfection., lâche l'emblématique président de l'OM en tendant la main autoritairement vers Soprano, pour les besoins de la fiction. On est alors en 2007 et le rappeur des quartiers Nord vient de tourner le clip de son titredans le stade Vélodrome."Oui je connais Soprano, on le fait", raconte alors Sopra dans le récent documentaireAujourd'hui, Pape Diouf n'est plus là pour couver les talents locaux. Mais les artistes marseillais n'ont surtout pas besoin de toquer à la porte de Jacques-Henri Eyraud pour collaborer avec l'OM. Et pour cause, ils ont maintenant carrément leur propre bureau, avec le label de musique OM Records.Depuis fin 2018, le club a récupéré la gestion du stade Vélodrome, qui était aux mains de la ville. Et cette opportunité a changé