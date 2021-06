Que va-t-il se passer aux Girondins de Bordeaux ?

Alors que le club des Girondins avait été mis en vente en avril dernier, on a appris, la semaine dernière, qu'aucun des repreneurs potentiels n'avait validé les conditions exigées par l'actuelle direction. Pire encore, cette dernière a annoncé qu'elle pourrait entamer, dès cette semaine, une procédure de redressement judiciaire pour sauver Bordeaux. Comment en est-on arrivé là et que pourrait-il se passer ?

La peste ou le choléra ?

Vers un redressement judiciaire ?

Il s'est passé beaucoup de choses en Gironde depuis la semaine dernière. Bordeaux, qu'on savait mis en vente et placé sous la protection du tribunal de Commerce, a finalement été incapable d'attirer plus de deux candidats sérieux : l'ancien propriétaire du LOSC, Gérard Lopez, et l'ancien directeur de la LFP, Didier Quillot, représentant d'un consortium d'investisseurs américains.Et malgré tout, ces deux derniers n'ont répondu à aucune attente des Bordelais et n'ont pas été capables de répondre aux contraintes et aux interrogations posées par la direction. Côté Lopez, c'est la qualité de son dossier qui a été discutée, reconnu comme risqué et incertain, basé sur des prêts auprès de fonds d'investissement et des effets de leviers espérés via la pratique du trading et de la spéculation sur les actifs.À l'inverse, côté Quillot, ce n'est pas vraiment son projet qui a été critiqué, mais son comportement lors de sa présentation. Ce dernier aurait exigé des actuels dirigeants de Bordeaux de respecter leur engagement pris en juillet 2020, celui de remettre à plat une dette de 27 millions d'euros. En effet, la saison dernière, le club éprouvait déjà de lourdes difficultés économiques, renforcées par la crise de la Covid-19. Face à la pression mise par la DNCG et le risque d'une rétrogradation administrative, King Street avait alors rédigé une lettre de caution garantissant qu'une partie du passif, 27 millions d'euros, serait expurgée sur la saison 2020-2021. Chose qui n'a pas été faite et dont Didier Quillot se serait épanché longuement lors de son oral. Ce dernier refuserait de récupérer une dette qui, normalement, aurait dû disparaître des comptes du club. Et cela n'a pas été apprécié par Frédéric Longuepée et ses collaborateurs, qui auraient relégué au dernier rang le dossier de l'ancien DG de la Ligue.Conséquence : puisque aucun candidat n'a passé le premier tour, Bordeaux Lire la suite de l'article sur SoFoot.com