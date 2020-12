Que va devenir le football français ?

La procédure de conciliation entre le principal diffuseur du foot français, Mediapro, et la ligue patine. Faute d'accord, la médiation va être prolongée de quelques jours. Mais jusqu'à quand ? Parce que pendant ce temps-là, les clubs souffrent et s'inquiètent.

Beaucoup de problèmes, peu de solutions

On devait le savoir vendredi 4 décembre. Malheureusement, Marc Sénéchal, le conciliateur du tribunal de commerce de Nanterre, après 3 mois de réunions, discussions et négociations, n'a pas réussi à mettre d'accord Mediapro et la LFP. Les deux parties restent campées sur leur position, et ne veulent/vont rien céder.D'un côté, le groupe sino-espagnol, qui a bloqué le deuxième versement de 172 millions d'euros et n'a pas procédé au troisième, du 5 décembre, de 152 millions d'euros, veut une renégociation à la baisse, d'au moins 25% - soit 200 millions d'euros de ristourne. La crise de la Covid-19 est mise en avant, marquant à la fois le spectacle proposé en Ligue 1, avec des stades vides et des rencontres reportées, la fermeture des bars, empêchant la mise en vente d'abonnements spécifiques plus onéreux, ainsi qu'une situation sociale difficile, avec des audiences Téléfoot en berne.Pourtant, selon beaucoup d'observateurs, cet argument ne tient pas. Les autres chaînes payantes, comme RMC Sport ou beIN Sport, n'ont pas connu de baisse d'audience, et la consommation de programmes télévisés a explosé durant la crise sanitaire. Mediapro devrait au contraire en profiter ! C'est ce qu'affirme la Ligue, qui refuse toute ristourne, et dénonce ainsi le modèle économique plus que bancal de Téléfoot et la faible couverture médiatique de la chaîne. La LFP refuse donc de négocier à la baisse. Elle ne demande qu'une seule chose : que le contrat soit honoré. En cas de refus, elle pourra le briser et récupérer la pleine gestion des droits. Pour les revendre ensuite à Canal+, partenaire historique et intéressé, selon la presse spécialisée ? Même là, aucune certitude et aucune garantie.Par la voix de son président, Maxime Saada, dans une interview donnée au quotidien, la chaîne cryptée n'a ni budgété un probable rachat des droits ni ressenti le besoin de se positionner puisque