Que s'est-il vraiment passé lors de ce PSG-?stanbul Ba?ak?ehir ?

Supposé sceller la qualification parisienne pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, ce PSG-?stanbul Ba?ak?ehir n'aura finalement duré qu'un quart d'heure. La faute au quatrième arbitre Sebastian Coltescu, coupable d'avoir désigné Pierre Webó, l'entraîneur adjoint de club stambouliote, en des termes franchement inappropriés et jugés racistes par le Camerounais et le banc turc. Retour sur une soirée qui a basculé dans le chaos et ne reprendra que mercredi à 19h.

Coltescu dans le pétrin, Ba siffle la fin

C'était un début de partie plutôt haché : cinq fautes turques, sanctionnées de deux cartons jaunes à l'encontre de Mahmut Tekdemir, le capitaine de l'?stanbul Ba?ak?ehir, et de l'ancien Lyonnais Rafael. La sixième, commise par Presnel Kimpembe à la 14minute, a eu le don de mettre le feu aux poudres. Pas tant pour sa gravité que pour ses conséquences en bord de pelouse : visiblement irrité par la tension émanant du banc turc, le quatrième arbitre, Sebastian Coltescu, a fait appel à Ovidiu Ha?egan, l'arbitre central. Sentence immédiate : carton rouge pour Pierre Webó, l'entraîneur adjoint du club stambouliote, totalement furax.Cette question, le Camerounais l'a posée une bonne douzaine de fois à un Sebastian Coltescu imperturbable, avant de regagner contre son gré les vestiaires. Fin de l'incident, reprise du jeu ? Certainement pas : l'épisode a laissé place à sept minutes de chaos autour de la zone technique turque, qu'ont notamment rejoint le délégué de l'UEFA et Leonardo, le directeur sportif parisien. Le chaos avant la fin.Tandis que Thomas Tuchel apparaissait désemparé, Demba Ba, remplaçant au coup d'envoi, a longuement pris à partie Coltescu. Avant d'inviter les 22 acteurs à quitter le terrain. Appel suivi par les Parisiens, Neymar, Marquinhos, Kimpembe et Mbappé en tête, eux aussi prompts à réclamer des explications au quatrième arbitre roumain. Le match n'a jamais repris. Que s'est-il donc passé ? Selon Webó, Ba et le banc stambouliote, Coltescu a ainsi désigné le premier au moment de le balancer à l'arbitre central :. Défense officielle du quatrième arbitre : en roumain,se dit, et il n'y avait à son sens rien de péjoratif ou insultant dans son propos.