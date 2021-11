Que s'est-il passé au Portugal entre Belenenses et Benfica ?

Privé d'une majeure partie de son effectif pour cause de Covid, Belenenses s'est présenté avec neuf joueurs au coup d'envoi de son match face à Benfica. Une partie finalement abandonnée après 48 minutes de jeu sur un invraisemblable score (0-7). Mais au-delà de l'insolite, cet épisode jette surtout le discrédit sur la Ligue de football portugaise et son incapacité chronique à gérer les situations de crise.

Coup de téléphone, pénalité et larmes

En débarquant à Jamor ce samedi, Belenenses SAD avait des allures d'équipe de futsal. Neuf joueurs seulement sur la pelouse, dont sept issus de l'équipe réserve, et João Monteiro, habituel troisième gardien de but, aligné au milieu de terrain pour faire le nombre. Un cocktail aussi explosif qu'embarrassant pour ce qui devait être un match de gala face au grand Benfica. Bilan : un résultat trompeur (0-7), une soirée interrompue peu après le retour des vestiaires et une question en suspens. Comment un tel scénario a-t-il pu se produire ?La soirée de l'étrange a commencé son cheminement dès vendredi. En effet, après les habituels tests PCR réalisés au sein du club, dix-sept membres de Belenenses sont déclarés positifs. Treize joueurs et quatre entraîneurs sont ainsi touchés. Parmi eux, Felipe Cândido, le technicien principal, mais surtout le défenseur Thibang Phete, rentré malade de sa trêve internationale en Afrique du Sud, où serait apparu le fameux variant Omicron. Une véritable hécatombe que le président Rui Pedro Soares tente dès lors de pallier. Lui qui accepte dans un premier temps de disputer la rencontre, pensant avoir suffisamment de joueurs à disposition, se ravise finalement le lendemain comme il a pu le déclarer en conférence de presse.Alerté par son équipe médicale et sur la possibilité de voir le virus se propager au sein d'un effectif déjà bien affecté, le dirigeant fait alors volte-face.C'est ainsi que samedi,, tel qu'il l'a précisé, Soares se serait entretenu au téléphone avec un délégué de la Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP). Mais durant la conversation, le président se Lire la suite de l'article sur SoFoot.com