So Foot • 29/03/2021 à 14:00

Que retenir de la sortie du docteur Fuentes ?

Si les démons du sport espagnol ne devaient porter qu'un seul nom, l'opinion publique retiendrait celui-ci : Eufemiano Fuentes. Dans un entretien accordé à l'émission Lo de Évole ce dimanche soir, le sulfureux médecin a abordé pendant plus d'une heure les casseroles qu'il a traîné dans le cyclisme, le tennis, l'athlétisme, mais aussi le football de son pays. Verdict ?

Su nombre se hizo famoso tras la 'Operación Puerto' (2006) contra el dopaje. 10 años después, fue absuelto.Ahora, quiere contar lo que la gente no sabe. Aunque algunos se pongan nerviosos. #LoDeEufemiano pic.twitter.com/yXt8heIjjy -- Lo de Évole (@LoDeEvole) March 28, 2021

"Je n'ai jamais été le médecin de la Real Sociedad, mais j'ai servi de conseiller"

En Espagne, la fin du week-end était attendue depuis un teaser envoyé dans la semaine parpour avertir la nation d'une chose : Jordi Évole, journaliste, scénariste et animateur de télévision, également surnommé(Le Fouteur de merde, en V.F.), a réussi à faire parler Eufemiano Fuentes. Dans le monde du sport, il est Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom sous peine d'être associé aux pires agissements. Médecin autorisé à exercer depuis 1984, Fuentes est devenu persona non grata depuis l'explosion de l'affaire Puerto en 2006 : grâce à ce nom de code, le docteur canarien était accusé d'avoir tissé un réseau de dopage par le biais de transfusion sanguine dans plusieurs disciplines du sport ibérique. Dix ans après ces révélations dévastatrices pour la légitimité du sport espagnol, le docteur Fuentes a été acquitté au bout de son procès pour dopage et mise en danger de la santé des sportifs de haut niveau car, dans la législation espagnole de l'époque, cette méthode n'était pas considérée comme un délit. Dès lors, la première question posée par Évole lors de cette entrevue brûle les lèvres : pourquoi avoir décidé de prendre la parole maintenant ?