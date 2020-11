Que peut espérer l'Olympique de Marseille après cette campagne européenne ?

Éliminé de la Ligue des champions après une nouvelle désillusion contre Porto (0-2), l'Olympique de Marseille ne sait plus trop quel sens donner à sa campagne européenne ni à cette saison. Faut-il tout laisser tomber pour repartir à zéro ou tenter d'inverser la dynamique pendant qu'il est encore temps ?

13 embarrassants

Stop ou encore ?

À quoi bon ? À quoi bon quitter son pyjama douillet en pleine semaine pour se mettre en plein vent et ramasser tôle sur tôle ? À quoi bon faire de (légers) efforts dans le recrutement, la préparation et les mises en place tactique pour que tout vole en éclats à la première secousse ? À quoi bon faire espérer toute une ville qui attendait ça patiemment quand on sait pertinemment qu'on n'a pas le niveau ? Et à quoi bon sauver l'honneur quand cela conduira à d'autres déconvenues. Sur le chemin de la maison, après une nouvelle défaite face à son club de coeur, André Villas-Boas n'a eu que quelques mots au micro de RMC Sport. Mais ils traduisaient tous une évidente amertume : son OM n'avait rien à faire là. Et ça tombe bien, l'OM n'a pas cherché à faire autre chose., résumait le coach portugais.La compétition, elle, ne risque pas d'oublier ces Olympiens, étant les premiers à enchaîner une treizième défaite en Ligue des champions. Pourtant, ce triste record devrait être la dernière chose à tracasser les Marseillais., continuait AVB.. Et il a raison : il n'est ni responsable d'une série entamée sous le mandat de Deschamps et prolongée par Elie Baup et José Anigo, ni des années sans C1 qui ont conduit l'OM à emmagasiner autant d'inexpérience à ce niveau.En revanche, Villas-Boas est à partir d'aujourd'hui 100% responsable de la manière dont son équipe va digérer cet échec et du nouveau cap à fixer. Mardi prochain, l'Olympiakos se déplace sur cette terre brûlée du Vélodrome, pour un match qui représente l'unique chance pour l'OM de sortir sur une