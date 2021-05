Que l'UE laisse notre foot en paix !

Comme certains le pressentaient, cette Superligue va finalement se décider devant les tribunaux européens. Personne n'ignore, depuis l'affaire Bosman, que ces derniers peuvent changer le visage du foot pro, au nom de la sacro-sainte doxa libérale de la libre concurrence qui sert de credo à la construction européenne. On a surtout, et sans fausse naïveté envers les instances continentales, envie de leur demander, sinon de respecter, mais au moins de laisser notre foot tranquille.

Un arrêt Bosman bis ?

La bataille juridique qui va s'ouvrir devant nous, à la suite de la requête d'un juge espagnol du tribunal de commerce de Madrid, Manuel Ruiz de Lara (dont le nom pourrait du coup entrer dans l'histoire par la mauvaise porte), qui a déposé unedevant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), peut sembler une banale guerre de légitimité entre puissants et puissances. D'un côté, l'UEFA et son article 49, qui lui octroie le monopole des compétitions continentales, et en face l'article 102 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne, qui est censé interdire toutesur un marché d'une quelconque entreprise privée. Naturellement, il est tentant dès lors de rappeler l'arrêt dit Bosman de 1995, sur la libre circulation des joueurs, et donc une éventuelle décision qui pourrait de nouveau acter et officialiser une transformation majeure dans le champ sportif. Cette jurisprudence finirait forcément par rebondir au-delà du ballon rond.Toutefois plusieurs paramètres changent la donne en 2021. La CJUE va cette fois être contrainte de composer avec un rare consensus des États membres contre la Superligue, ainsi que des opinions plutôt mobilisées sur le sujet. Si l'UE décide de donner raison à Florentino Pérez et Andrea Agnelli, ce sera cette fois en pleine connaissance de cause du chamboulement que cela induit. Sans oublier en outre que le Royaume-Uni adepuis. Il ne s'agit pas de choisir un camp. Déjà en 1998, lorsque les premières esquisses de la Superligue furent évoquées, Alain Buono, responsable du foot FSGT, cette gauche en crampons, refusait dans la revue fédéralela naïveté de devenir, par opposition