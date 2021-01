Que faut-il attendre de ce mercato d'hiver ?

Le mercato hivernal a débuté en pleine crise sanitaire et il s'annonce bien... terne. Entre la faillite de Mediapro, les confinements et les huis clos, les dépenses d'investissement risquent d'être faibles, ce qui n'est pas pour avantager les clubs français.

Face au ralentissement, il va falloir se réinventer, trouver des alternatives, miser sur la jeunesse, la formation, le local.

La crise est passée par là

Les saisons passées, le mercato hivernal, organisé à chaque fois durant le mois de janvier, n'a pratiquement jamais dépassé le milliard d'euros dépensés par les clubs des fameux cinq grands championnats. Cette fenêtre de transferts n'était vue que comme une période de correction, de stabilisation, elle permettait aux clubs de se refaire une santé ou de se renforcer à tel ou tel poste, après la première partie de saison. De gros coups ont même été réalisés par le passé comme Virgil van Dijk, vendu par Southampton à Liverpool pour 84 millions d'euros en 2018, ou Julian Draxler au Paris Saint-Germain pour 40 millions d'euros. Mais la plupart du temps, comparativement au mercato estival, l'hivernal restait léger, avec des écarts compris entre 2 et 4 milliards d'euros de dépenses d'investissement sur toute la décennie 2010.Certains observateurs, comme le Centre international d'études sportives de Neuchâtel, estimaient néanmoins que le mercato hivernal allait prendre de plus en plus d'importance dans l'esprit des clubs, parce que les recettes d'exploitation ne cessaient d'augmenter et qu'une loi permettant à un joueur de jouer en Coupe d'Europe avec deux clubs différents la même année avait été votée en 2018. D'ailleurs, la croissance de cette fenêtre de transfert avait été de 620% sur 10 ans contre "seulement" 205% pour le mercato estival. À terme, selon eux, le mercato hivernal allait devenir une période quasiment aussi fructueuse que celui d'été.Mais cette saison, tout a été remis en cause, et la période ne devrait plus être à la dépense et à la prodigalité. Les pertes du football mondial, depuis le début de la pandémie de coronavirus, sont chiffrées par la FIFA à plus de 14 milliards d'euros. D'après l'ECA, le syndicat des clubs européens, nous en serions à plus de 3,5 milliards d'euros cumulés rien que pour l'Europe. En France, la DNCG chiffre le coût de la pandémie à 800 millions d'euros sur toute Lire la suite de l'article sur SoFoot.com