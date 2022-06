Que faire de Wissam Ben Yedder en équipe de France ?

Passeur décisif, mais décevant face à la Croatie (1-1), Wissam Ben Yedder n'a toujours pas marqué de points pour aspirer à mieux que son statut de remplaçant en sélection. Dans cette situation, les torts sont partagés entre le joueur et le staff, qui lui a rarement offert de bonnes conditions pour émerger.

Un coup à choper une isolation

Il suffit de le visualiser pour comprendre tout le dilemme. Vous voyez cette chemise, magnifique, dégotée dans une petite échoppe du centre-ville ? Vous n'avez que très peu hésité au moment de sortir le porte-monnaie. Ces motifs colorés, cette coupe un peu over-size, et puis le côté sentimental de l'achat, car il vous rappelle cette douce après-midi d'été à flâner dans les rues commerçantes. Bref, la pièce indispensable dans votre penderie. Sauf qu'une fois de retour dans le train-train du quotidien, impossible de trouver le moment propice pour l'enfiler. Elle n'est assortie à aucun de vos jeans et puis, sous un pull, ce n'est pas terrible. Alors on la laisse, cette chemise, sur un cintre, en se disant qu'elle retrouvera peut-être une utilité l'été prochain. Pour Didier Deschamps, cette chemise s'appelle Wissam Ben Yedder.Le garçon est charmant, aussi discret en dehors des pelouses que clinquant sur. Un attaquant qui sent le but, qui peut s'adapter à tous les schémas ou presque, qui ne fait pas de bruit lorsqu'il est laissé au placard. À Monaco, alors que Nico Kovač l'avait assigné à un rôle de, lui, le capitaine, n'a jamais bronché., assurait-il dans une interview àcette semaine.[...]Philippe Clement, le successeur du coach croate, l'a bien relancé ensuite, faisant du gamin de Garges-lès-Gonesse le moteur du raid monégasque. Avec une telle mentalité, Wissam a tout pour plaire au sélectionneur tricolore, qui le lui rend bien en l'ayant convoqué lors des treize derniers rassemblements depuis juin 2019*. Pourtant, ça ne colle toujours pas.Ce lundi à Split, l'ex-Toulousain a profité du Lire la suite de l'article sur SoFoot.com