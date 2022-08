Que faire ce jeudi à défaut de pouvoir regarder Maccabi Tel Aviv-Nice ?

C'est l'OGC Nice lui-même qui l'a annoncé : faute d'avoir trouvé un arrangement avec son adversaire le Maccabi Tel-Aviv, le barrage aller de Ligue Europa Conférence entre les Aiglons et le club israélien n'a toujours pas diffuseur en France, à quelques heures de la rencontre. Pas de panique, on vous a préparé le programme de ce jeudi pour combler votre ennui.

Prendre la route des festivals

Aider César Delgado et Emir Spahić à souffler leurs bougies

C'est bien connu, l'été est le seul moment où la musique peut véritablement prendre le pas sur le ballon rond : le tour préliminaire d'une coupe d'Europe mineure n'arrivera jamais à concurrencer un festival perdu au milieu d'hectares de prairie où poussière, bibine coupée à l'eau et transpiration ne font qu'un . En France, les sauteries de ce genre ont pullulé ces dernières années pour enrichir le patrimoine national en la matière, si bien qu'il y en a pour absolument tous les goûts ce jeudi, aux quatre coins de l'Hexagone. Les Pixies, Cleopatrick, Laylow, Slipknot, Central Cee ou encore Gazo au Cabaret Vert de Charleville-Mézières (Ardennes), Feu! Chatterton aux Dryadestivales de La Baule (Loire-Atlantique), Fontaines D.C. à La Route du Rock de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), The Libertines et The Hives au Motocultor de Saint-Nolff (Morbihan) ou Natalia Doco aux Villégiatures de Biron (Dordogne). N'oubliez pas le K-way et le porte-gobelet.41 ans pour le chouchou de Gerland , 42 pour le boucher de la Mosson : c'est une journée pour célébrer les quadragénaires ex-gloires de Ligue 1. Le premier a pris sa retraite entre 2018 et 2019 après avoir retrouvé son Rosario natal et était ambassadeur du… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com