Que deviens-tu le clapping, star de l'Euro 2016 ?

Révélation de l'Euro 2016 aux côtés de Renato Sanches, le clapping a percé plus vite que le milieu de terrain portugais après la compétition. Et a plus confirmé, surtout. Mais la Covid-19 est passée par là, et aujourd'hui, la chorégraphie simplissime popularisée par les Islandais a de grandes chances de manquer l'Euro 2021, en grande partie à cause des jauges en vigueur dans les stades.



Un plagiat, quel plagiat ?

Été 2016. La France traverse juin et juillet au rythme de l'Euro. Sans jouer une minute, Will Grigg estet terrifie les défenses, du moins selon les tribunes. Les supporters irlandais dérident l'Hexagone, tandis que les Russes et les Anglais retournent Marseille avant de transformer le Vélodrome en cage de MMA. Serein, Eder s'apprête à écrire sa légende au Stade de France. Et au milieu de tout ça, les Islandais s'offrent une épopée improbable jusqu'en quarts de finale, avant de se faire rouster par les Bleus. Mais au-delà de l'exploit en huitièmes contre les Anglais, ce que l'on retient du parcours islandais, c'est son public et un geste : le " Vikingclap ", une reprise scandinave du clapping. Cinq ans plus tard, l'Euro est de retour, sans l'Islande, et sûrement sans clapping.Déjà, remettons les pendules à l'heure grecque, ou turque. Parce que le clapping n'est absolument pas né sur l'île volcanique de l'Atlantique Nord, mais en Turquie ou en Grèce au début des années 2000. En l'absence de test de paternité sans équivoque, less'appuient sur de vieilles vidéos très pixelisées montrant, au choix, le capo des Gate 4 du PAOK Salonique s'égosiller au milieu de la pelouse, ou celui du Be?ikta?. En France, ce sont les supporters niçois et lensois qui se le sont approprié les premiers au début des années 2010. De quoi donner des idées ensuite aux Irrésistibles Français, comme le raconte Fabien Bonnel, capo des IF :Non, les supporters français n'ont pas plagié le " Vikingclap " à l'Euro 2016, comme on a pu le lire un peu partout. Il suffit de jeter un coup d'œil aux vidéos YouTube des Irrésistibles Français pour en avoir le cœur net.