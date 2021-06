Que deviens-tu, Hal Robson-Kanu ?

C'était ce joueur moyen devenu une semi-star en France pendant l'Euro 2016. Cinq années après avoir terrassé la Belgique d'un but cruyffien resté dans les mémoires, le Gallois Hal Robson-Kanu a retrouvé l'anonymat, ou presque. Et après avoir connu des montagnes russes en sélection ces cinq dernières années, il ne sera pas de la grand-messe qui débute cette semaine.

??????? Hal Robson-Kanu ?Wales reached the EURO 2016 semi-finals after beating Belgium 3-1!#OTD | @Cymru | @RobsonKanu pic.twitter.com/Xj7xmCyyee -- UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 1, 2020

HRK se déprécie

Chacun ses rituels avant un Euro : certains investiront dans un nouvel écran plat et une tireuse à bière à domicile pour des soirées XXL, d'autres prépareront méticuleusement leur calendrier des rencontres pour ne rater aucune miette, les plus frimeurs craqueront sur le nouveau maillot de leur sélection pour crâner durant un mois, et les malinsles bonnes adresses pour profiter du spectacle en terrasse pendant quatre semaines. Hal Robson-Kanu, lui, commence à avoir ses habitudes : en mai ou juin avant le coup d'envoi d'un championnat d'Europe, l'attaquant gallois prend son orgueil et sa chemise à rabats et va pointer chez JobCentre Plus, le Pôle Emploi britannique. Lors de l'intersaison 2016, c'était à la fin d'une aventure d'une décennie avec Reading, et ça ne l'avait pas empêché de ravaler sa fierté pour aller casser quelques gueules finlandaises et belges dans l'Hexagone. Cette fois-ci, c'est pour clôturer un bail de quatre années chez West Bromwich Albion. Et l'attaquant n'aura pas l'occasion de se consoler en portant les couleurs des Dragons.Car depuis sonréalisé entre Thomas Meunier et Marouane Fellaini au stade Pierre-Mauroy le 1juillet 2016 (qui l'a rendu célèbre et l'a même propulsé dans le top Lire la suite de l'article sur SoFoot.com