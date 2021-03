Quatre anciens gardiens du PSG analysent le jeu de Keylor Navas

Auteur d'un match exceptionnel ce mercredi soir face au FC Barcelone en Ligue des champions, Keylor Navas confirme son statut d'ange gardien du club parisien, mais également celui d'être l'une des références à son poste. Analyse du phénomène Navas par quatre anciens portiers de la maison PSG.

Casting :

gardien du PSG entre 2001 et 2008, vainqueur de la Coupe de France (2004,2006) et de la Coupe de la Ligue (2008).gardien du PSG entre 1985 et 1992, champion de France en 1986.gardien du PSG entre 1992 et 1997 puis entre 1998 et 2000, champion de France en 1994, vainqueur de la Coupe de France (1993, 1995), du Trophée des champions (1995), de la Coupe des vainqueurs de Coupes (1997).gardien du PSG lors de la saison 1997-1998, vainqueur de la Coupe de France (1998) et la Coupe de la Ligue (1998).Keylor semblait invincible. Quand tu ressens cela en tant que gardien, tu as envie que la rencontre dure deux heures. Après, j'ai l'impression que beaucoup de monde ne découvre que maintenant toutes ses qualités. De mon côté, j'avais eu l'occasion de suivre ses entraînements lorsqu'il jouait à Levante, via des cassettes de son entraîneur de l'époque, car je trouvais que sa manière de s'entraîner correspondait à mes principes mais que son gabarit était également celui des gardiens dont j'avais la charge. Je m'en étais inspiré.Il a tout bien fait. Bien sûr, il y a ses nombreux arrêts à énumérer, mais je trouve aussi qu'il a su jouer long quand il le fallait, à savoir quand le Barça mettait un pressing offensif important. Il n'a pas pris de risque quand repartir de derrière pouvait engendrer une situation complexe pour ses partenaires. Parfois, tu n'as pas le choix de perdre la balle car le risque est trop élevé.On va évacuer ça tout de suite : au pied, ce ne sera jamais Manuel Neuer. Mais on s'en fout car ce n'est pas ce qu'on lui demande et, à chaque fois qu'on m'interviewe là-dessus, je dis la même chose : arrêtez de vouloir me foutre Beckenbauer dans les buts ! Navas Lire la suite de l'article sur SoFoot.com