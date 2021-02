Quatorze supporters de l'OM jugés pour les incidents à la Commanderie

Âgés de 19 à 37 ans, ils viennent de Marseille mais aussi d'Arles, Mâcon, de la Haute-Marne ou de la région parisienne. Ils encourent au maximum 5 ans de prison et 75.000 euros d'amende.

Quatre d'entre eux comparaissent détenus. Ils avaient été placés en détention depuis la première audience le 1er février, reportée à la demande d'une majorité de prévenus qui souhaitaient préparer leur défense.

Dix autres sont jugés libres. Tous ont laissé au placard leurs tee-shirts ou sweat-shirts à capuche à l'effigie du club marseillais ou de leur groupe de supporter que certains portaient à la première audience.

Une vidéo des évènements doit être projetée à l'audience dans la matinée, a annoncé la présidente.

Le samedi 30 janvier, avant le match OM-Rennes, environ 300 supporters olympiens s'étaient rassemblés devant le portail d'entrée de la Commanderie, où des incidents avaient éclaté. Quelques dizaines de personnes avaient même réussi à pénétrer dans le centre d'entraînement. Sept policiers avaient été légèrement blessés et des véhicules des forces de l'ordre dégradés.

Selon le club, qui a dénoncé une "attaque inacceptable" et "un déchaînement de violence injustifiable", le coût des dégradations dans les bâtiments s'élèverait à "plusieurs centaines de milliers d'euros".

This photograph taken on February 24, 2021 at the Marseille courthouse shows a file reading the case of fourteen Olympique de Marseille's (OM) supporters involved in violent incidents that took place at the Robert-Louis-Dreyfus training centre (formally known as 'La Commanderie'), in Marseille, on January 31, 2021.The immediate appearance hearing on February 1, 2021 had been postponed to February 24, 2021. ( AFP / NICOLAS TUCAT )