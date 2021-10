Quand Simone Inzaghi coachait les jeunes de la Lazio

Ce samedi, à 18h, la Lazio reçoit l'Inter, pour l'un des chocs de la journée en Italie. Un match évidemment tout particulier pour Simone Inzaghi, passé cet été du banc de la Lazio à celui de l'Inter. S'il a mené le club romain vers les succès lors de ses cinq saisons passées sur le banc, il ne faut pas oublier qu'avant cela, il avait fait ses gammes avec les jeunes de la Lazio. Une période peu connue, où Inzaghino est devenu Mister Inzaghi.

Le 17 janvier 2010, Simone Inzaghi assiste impuissant à la défaite de la Lazio sur la pelouse de l'Atalanta (3-0). Entré en jeu à la 79minute, il dispute là, sans le savoir, ses toutes dernières minutes en tant que joueur professionnel. Ni Davide Ballardini ni Edy Reja, venu remplacer Ballardini un mois plus tard, ne lui offriront du temps de jeu. Après quinze années de carrière, dont presque dix sous le maillot, le plus jeune des Inzaghi dit. Une autre carrière l'attend déjà : celle d'entraîneur. Or, Claudio Lotito, le président de la Lazio, a beau avoir des défauts, il y a bien une qualité qu'on ne peut lui enlever : savoir rendre ce qu'on lui a donné. Et il n'a pas oublié qu'en 2004, lorsqu'il avait débarqué à Rome pour sauver in extremis la Lazio de la faillite, la plupart des joueurs avait quitté le navire. Pas Simone Inzaghi. Lui avait accepté de baisser drastiquement son salaire Lire la suite de l'article sur SoFoot.com