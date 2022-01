Quand Recoba faisait danser Venise

Parfois, le mercato d'hiver a du bon. En janvier 1999, Álvaro Recoba, en manque de temps de jeu à l'Inter, part s'aguerrir en prêt à Venise, alors bon dernier du classement. El Chino va littéralement changer la saison et le destin des Veneti. Cinq mois fous, où l'on croise Maurizio Zamparini, Giuseppe Marotta, Ronaldo, Gabriel Batistuta, et bien sûr l'inoubliable Pippo Maniero.

Qu'il était difficile de s'imposer dans une équipe de Serie A dans les années 1990... Álvaro Recoba peut en témoigner. Arrivé tout jeune à l'Inter, à l'été 1997, l'Uruguayen de 21 ans trouve face à lui une toute petite concurrence de rien du tout : Ronaldo, Zamorano, Djorkaeff et Kanu. Auteur de quelques pépites lors de sa première saison italienne ( ce doublé dingue face à Brescia lors de son premier match à San Siro ou son lob du milieu de terrain face à Empoli), Recoba pense qu'il va avoir une carte à jouer lors de sa deuxième saison milanaise. Sauf que pendant l'été, le président Moratti sort le portefeuille, et renforce encore un peu plus son secteur offensif, avec les arrivées de Roberto Baggio et du jeune Nicola Ventola. Mais que l'on ne se fie pas à l'effectif : cette saison 1998-1999 sera catastrophique pour l'Inter, avec quatre entraîneurs différents (Simoni, Lucescu, Castellini, Hodgson) et une huitième place à l'arrivée. À la mi-saison, voyant ses statistiques faméliques (une seule apparition, zéro but), Recoba demande à sa direction un bon de sortie de six mois, en prêt, ailleurs en Italie. Car il veut jouer. Le 10 janvier 1999, alors que l'Inter flanque une rouste à la lanterne rouge… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com