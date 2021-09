information fournie par So Foot • 11/09/2021 à 07:00

Quand Nantes et Troyes jouaient en Coupe d'Europe le 11 septembre 2001

11 septembre 2001, le monde a les yeux braqués vers New-York. Le monde entier ou presque. Dans le même temps, Troyes et Nantes sont engagés en Coupe d'Europe. Retour avec les principaux intéressés sur une journée pas comme les autres, qui marquait l'entrée dans le XXIe siècle et posait plus que jamais la question de l'importance à accorder au football en temps de catastrophe.

Vidéo

Pierre-Yves André sait très bien ce qu'il faisait ke 11 septembre 2001. Ce soir-là, son équipe du FC Nantes est opposée à la Beaujoire au PSV Eindhoven de Johann Vogel et Mateja Kežman, en phase de poules de la Ligue des champions. Les Nantais s'imposent 4-1 lors d'une soirée hors du temps, où l'ambiance en tribune est à la modération malgré la belle victoire sur la pelouse. "" Le premier passeur, Wilfried Dalmat, et Marama Vahirua donneront ce soir-là plus d'ampleur à la correction. Pourtant, rien ne prédisposait les Nantais à joueur leur meilleur football, au terme d'une journée riche en interrogations. "", explique l'ancien attaquant avant de conclure de sa voix posée : "