Quand les joueurs de la Lazio et de la Roma jouaient sous le même maillot

Rivales, ennemies, la Lazio et la Roma s'affrontent ce dimanche, en fin d'après-midi, pour le célèbre derby de la capitale. Or, il fut un temps où les deux équipes ne se haïssaient pas à ce point. La preuve : elles ont uni leurs forces à l'occasion de quelques matchs amicaux, dans les années 1930, 1940 et 1970.

Un maillot blanc, une louve bleue

Il y a plus d'un siècle, les derbys romains étaient quelque chose de banal. Et pour cause, à Rome, il y avait de nombreuses équipes, parmi lesquelles la Lazio, la Fortitudo, l'Alba Audace ou encore la Roman. Mais au milieu des années 1920, le gouvernement fasciste de l'époque souhaite que la ville de Rome, historiquement symbole de puissance, ait une équipe dominante capable de représenter dignement l'Italie. Elle propose donc une fusion entre tous les clubs de la capitale. Tous acceptent, sauf un : la Lazio. Cette dernière conserve donc son indépendance, tandis que tous les autres fusionnent et créent, en 1927, l'AS Roma. De cette fusion manquée naîtra la rivalité entre les deux équipes, qui perdure encore aujourd'hui. Néanmoins, le gouvernement italien n'avait pas dit son dernier mot.En décembre 1928, un peu plus d'un an après la naissance de l'AS Roma, un match amical doit être organisé à Rome entre l'une des deux équipes romaines et les champions de Tchécoslovaquie, le Viktoria Žižkov. Nous sommes à quelques mois de la toute première Serie A (1929-1930), et les deux équipes romaines sont encore à des années-lumière des grandes équipes du Nord. La Lazio aurait dû être reléguée en Prima Divisione (l'équivalent à l'époque de la Serie B) au terme de la saison 1927-1928, mais a été repêchée en vue de la création de la toute nouvelle Serie A. La Roma, quant à elle, a terminé sa première saison à un petit point de la zone de relégation. Autant dire : aucune des deux n'est prête à assumer le rôle de porte-étendard de l'Italie, tant souhaité par le régime fasciste. Vient alors une idée pour ce match face aux Tchécoslovaques : pourquoi ne pas unir les forces des deux équipes ? Sitôt dit, sitôt fait. Les deux équipes sélectionnent leurs meilleurs joueurs, et composent la Rappresentativa Romana. Beñatti, Fasanelli, Barzan, D'Aquino, Degni et le buteur Volk pour la Roma ; Caimmi, Pardini, Sclavi, Griggio, Bottacini pour la Lazio. Il faut également trouver un compromis pour le maillot. Il est décidé de n'utiliser ni un maillot bleu ciel, ni un maillot jaune et rouge Lire la suite de l'article sur SoFoot.com