"Quand le soleil va disparaitre, ils vont commencer à se mettre sur la gueule"

Pablo a 25 ans. Originaire de Bordeaux, il habite au Mexique, à Querétaro, depuis septembre 2020 où il bosse en tant que responsable commercial pour une boîte française. Sans soutenir spécialement l'équipe locale, il a vu son premier match au Corregidora il y a trois ou quatre mois. L'ambiance lui avait plu. Samedi dernier, avec quatre potes et sa petite amie, ils se sont claqués une partie de pétanque avant d'aller au stade pour la réception du CF Atlas en championnat mexicain. Ils étaient assis à quelques rangées seulement de là où tout est parti en sucette à l'heure de jeu entre les supporters. Il raconte ce qu'il a vu.

"Nous sommes arrivés un peu tard, on s'est assis cinq minutes avant le coup d'envoi. On prend quelques bières au vendeur ambulant, on est prêts ! Avant le début du match, la speaker passe un message pour la paix en référence à la guerre en Ukraine. Les joueurs se mélangent pour prendre une photo, l'arbitre va siffler le début du match. À ce moment-là, les supporters du parcage de l'Atlas balancent leurs espèces de ballons de baudruche sur la pelouse et un fumigène atterrit dans la surface du gardien de l'Atlas. Le coup d'envoi est un peu retardé. Les Gallos de Querétaro dominent bien le début du match, le 9 met deux-trois bonne frappes de loin mais pas de véritable occasion fanche. Sur le premier ou second corner de l'Atlas, cafouillage entre les deux défenseurs gallos au second poteau, Furch bourrine et marque un but dégueu. La classique : quelques supporters balancent leur bière sur la pelouse pour fêter ça et font quelques doigts d'honneur. À la mi-temps, un supporter de l'Atlas nus fait une blague du style. Au moment où ça reprend, on part reprendre des bières. Quand on se rassoit, on voit que ça commence à se battre dans la tribune des supporters de Querétaro. La rumeur dit qu'un des supporters de l'Atlas avait réussi à y rentrer. On ne fait plus trop attention au match d'autant que quelques minutes après, ça commence à se battre du côté des supporters de l'Atlas pas dans le parcage mais juste à coté, là où il y avait beaucoup d'autres supporters de l'Atlas.Pour situer, avec mes amis, on est installé bloc 110 et le parcage de l'Atlas, c'est le bloc 113. Il y avait beaucoup de supporters de l'atlas entre les blocs 114/124 jusqu'à 118/128. Les ultras des Gallos ont l'autre virage 100 Lire la suite de l'article sur SoFoot.com