Quand le mythe de la défense forte s'écroule

Durant toute la compétition, la défense française, du gardien aux latéraux en passant par les centraux, n'a dégagé qu'une impression : la fébrilité. Contre la Suisse, une fois de plus, elle encaisse trois buts après s'être liquéfiée en toute fin de match. Celle qui faisait en façade la force des champions du monde est aujourd'hui la première à être pointée du doigt. La fin du mythe de la défense forte, sur lequel Didier Deschamps a bâti son empire ?



Pépins, blessures et papier froissé

Au début de la compétition, sur le papier, il ne manquait finalement qu'un joueur à cette défense qui était allée conquérir le titre suprême en Russie à la force de ses bras. Hugo Lloris, Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Lucas Hernandez, avaient prolongé l'aventure, ossature à laquelle il ne manquait que le brave Samuel Umtiti, remplacé séance tenante par le Parisien Presnel Kimpembe. Sur le papier, qu'est-ce qui pouvait mal tourner ? Les joueurs étaient les mêmes. Plus grands, plus beaux, plus forts, plus matures. La doublette Varane-Kimpembe avait tout pour reproduire le schéma du duo Varane-Umtiti, porté en héros au simple souvenir d'un France-Belgique en 2018 où il avait été le symbole de cette France qui défend. En match de préparation, les effectifs avaient montré solidité et solidarité, conservant leur cage inviolée sur deux matchs tandis qu'Hugo Lloris célébrait son centenaire en tant que capitaine. Sur le papier, qu'est-ce qui pouvait mal tourner ? Sur le papier, rien. Mais le papier n'est pas le terrain. Sur le papier et dans les esprits, l'équipe de France est la meilleure équipe du monde, et sa défense une forteresse impénétrable. Sur le terrain, les Bleus sont déjà éliminés d'un Euro qui leur était promis après avoir pris 6 buts dans le buffet, dont 3 contre la seule équipe de Suisse. Et ce n'était même pas si imprévisible que ça, quand on y pense.Il n'y a pas grand-chose qui est allé dans le sens du "papier" pour la défense française durant cet Euro. Dès le match contre l'Allemagne, où elle a sauvé les meubles en souffrant mais en étant immensément solidaire, elle a petit à petit commencé à se fissurer, autant mentalement que physiquement, exposant ses failles. En 2018, comme en 2016, peut-être que cette défense avait été sauvée par sa bonne étoile et par des grosse performances qui ont fait date. Impériale contre la Belgique (1-0), impénétrable contre l'Uruguay (2-0), elle avait quand même donné Lire la suite de l'article sur SoFoot.com