Quand la Vitréenne défiait l'AS Monaco

Vainqueur de la deuxième édition du "tournoi interactif de clubs amateurs qui n'ont plus rien à jouer à cause de ce putain de Covid-19" organisé par le Vrai Foot Day, la Vitréenne FC (Régional 2) compte également quelques coups d'éclat sur le terrain à son actif : en 1995, la formation bretonne - alors en septième division - se hissait en 32es de finale de Coupe de France pour défier l'AS Monaco au stade de la route de Lorient devant 15 000 personnes. Un grand moment, malgré la défaite au bout (0-5), et beaucoup d'histoires à raconter.

Incruste à la Fédé et canular sur le Rocher

Aujourd'hui président du "collège des autres acteurs du football" à la FFF, mais aussi représentant des clubs nationaux au sein de la Ligue de Bretagne, Pierric Bernard-Hervé n'a jamais eu peur de jongler entre les casquettes : à la Vitréenne FC, il a débuté en tant qu'entraîneur-joueur, avant de troquer les crampons quelques années plus tard pour prendre la tête du club, tout en gardant les rênes de l'équipe sur le terrain. Autant dire que durant le mois de janvier 1995, au moment dude l'histoire de son club face à l'AS Monaco, le coach-président PBH a eu peu de temps pour lui.(l'AS Vitré évoluait en National 2, NDLR), se remémore-t-ilLors de cette saison 1994-1995, la Vitréenne reste sur quatre montées consécutives jusqu'en DSR lorsque débute son épopée en Coupe de France. Les Bretons terrassent la TA de Rennes aux tirs au but, Rostrenen (3-1) ou encore Rezé (7division, 4-1) pour s'ouvrir le chemin d'un premier 32de Coupe de France, eux qui ne deviendront une équipe de coupe que bien plus tard (quatre autres 32par la suite)., concède celui que l'on surnomme "Wallis" pour son enfance passée en outre-mer. À l'occasion du tirage, on voit les choses en grand :