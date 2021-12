Quand l'Angleterre jouait encore le jour de Noël...

Adeptes du Boxing Day, les British jouaient même le jour de Noël il y a près de 60 ans. Retour sur une énième bizarrerie britannique, entre alcool, brouillard et traditions religieuses. Merry Christmas.

Boxing Day. Traduire ni plus ni moins que "la journée de la boîte". Un jour férié, prévu le 26 décembre de chaque année, offrant la possibilité aux Britanniques, et comme dans de nombreux pays du Commonwealth, de fêter Noël sur deux jours. Les origines de cette journée particulière remonteraient au Moyen Âge, mais les explications sur son origine varient. La plus courante ? Selon certains historiens, les rois, les nobles et les bourgeois, célébraient le 25 décembre, jour de Noël, en faisant de grands banquets. Les bonnes et les serviteurs étaient mobilisés ce jour-là pour préparer et servir les victuailles. Comme ils ne pouvaient pas être auprès de leurs familles, on leur offrait la journée du 26 décembre. Sportivement, le Boxing Day marque aussi le début d'un enchaînement souvent décisif dans la course au titre de champion d'Angleterre. Les matchs s'enchaînent à une vitesse infernale durant les fêtes, excepté le 25 décembre. Un des précieux jours fériés du calendrier anglais qui en compte huit par an, contre onze en France et quatorze en Espagne.Néanmoins, cela ne fut pas toujours la règle : jusque dans les années 1950, de nombreuses rencontres étaient justement programmées le jour de Noël. Un day off donc, qui offrait l'une des rares possibilités de se rendre au stade, en masse et en famille., écrit Paul Brown, journaliste pour le magazine. Un sport tout neuf qu'il faut vite rentabiliser. Pour forcer le trait, les dirigeants de clubs décident donc de multiplier les matchs durant cette période : on joue un match aller le 25 décembre, et le match retour le lendemain. En 1888, Aston Villa et Preston s'adonnent les premiers à ce genre de double confrontation. Près de 10 000 curieux s'amassent au stade. Nick Ross, défenseur des Lilywhites, est désigné homme du match. Son petit plus ? Siffler les mélodies de chants de Noël de manière menaçante, afin d'intimider ses adversaires lors de chaque arrêt de jeu. Avec la promesse d'une belle semelle en guise de cadeau...

