Quand Jean-Yves Lafesse nous racontait son amour du foot

L'immense Jean-Yves Lafesse s'est éteint à l'âge de 64 ans. En 2016, il nous avait accordé un entretien 100% foot. Dans lequel on apprenait, entre autres, que le choix de son nom de scène était intimement lié au football.

"Mes fils, il y en a un qui veut d'ailleurs être le futur Neuer du Bayern et l'autre le futur Griezmann"

En Bretagne, on naît sur un vélo et un ballon au pied. Je suis un fana de foot depuis que je suis tout petit, évidemment. Je mate cinq ou six matchs par semaine quand même. Les matchs du dimanche soir, les matchs de l'Atlético, les, le Bayern avec mes fils. Il y en a un qui veut d'ailleurs être le futur Neuer du Bayern et l'autre le futur Griezmann. Ils ont huit et dix ans et ils jouent déjà au foot à Paris.Tu veux toujours être goal du Bayern, toi ? À huit ans, il veut jouer soit au Bayern ou à Rennes. Celui de dix ans, c'est soit attaquant à l'Atlético soit à la Juve, soit à Rennes...Non, mais ils aiment Gourcuff. Je les ai nourris en regardant les matchs où Yoann jouait. Sans déconner, quand tu le voyais en forme, que ce soit à Bordeaux, à Lyon au début, en équipe de France, c'était un joueur qui avait de la classe. Et puis, il avait dédicacé son maillot à mon fils après le match contre le Dinamo Zagreb quand ils avaient gagné 7-1. On voit vite que c'est un mec timide, introverti, mais il a l'œil qui brille, il aime bien se marrer, il a une double casquette.