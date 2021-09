Quand Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy taclent Éric Zemmour

L'actuel président s'est opposé, sans le nommer, à l'idée du polémiste de "franciser" les prénoms d'origine étrangère, refusant une identité française "bâtie sur un rétrécissement", quand l'ancien chef de l'État a estimé qu'Éric Zemmour profitait d'un "vide dans le débat" pour s'imposer dans le paysage politique français.

Le polémiste et potentiel candidat à l'élection présidentielle de 2022 Éric Zemmour, le 24 septembre 2021. ( AFP / ATTILA KISBENEDEK )

Si le polémiste Éric Zemmour n'a toujours pas annoncé de candidature à l'élection présidentielle de 2022, deux chefs de l'État, l'un en exercice, l'autre non, ont critiqué ses positions.

"Nous nous posons souvent dans le débat politique la question de notre identité", a déclaré mardi 28 septembre Emmanuel Macron lors d'une visite du chantier de rénovation de la Bibliothèque nationale de France. "Mais notre identité ne s'est jamais bâtie ni sur le rétrécissement, ni à des prénoms ni à des formes de crispation ", a-t-il poursuivi, évoquant, sans le nommer, les propositions du polémiste. Éric Zemmour, qui ne cache pas ses ambitions présidentielles, a indiqué vouloir "obliger les gens à donner des prénoms français" parce qu'"appeler son enfant Mohamed, c'est coloniser la France".

Le chef de l'État s'était toujours gardé jusque-là de commenter les positions de l'essayiste, déclarant ainsi lundi à Lyon qu'il n'était pas dans son rôle d'évoquer les candidats "potentiels" ou déclarés.

Sur Europe 1 et CNews , Nicolas Sarkozy a lui aussi critiqué Éric Zemmour mardi soir. "La pression d'une pensée unique est telle, qu'elle a fini par vider le débat politique de ce qui était vraiment fondamental et essentiel", a analysé l'ancien président. "Et quand il n'y a plus rien à débattre, ça laisse de la place à tous ceux dont l'excès sert d'argumentation", a-t-il regretté. "Pour moi, ( Éric Zemmour) n'est pas la cause du vide, il est le symptôme ", a-t-il ensuite répondu à une question sur le polémiste, appelant les responsables politiques à proposer des "idées fortes sur des sujets qu'on ne peut plus éviter".

Prenant en exemple la question de l'immigration, Nicolas Sarkozy a mis en garde : "Si, dès que quelqu'un pose ça sur la table, il est catalogué d'extrémiste de droite, de fasciste, que sais-je encore, 'circulez, y'a rien à voir'. C'est atterrant." "J'ai bien des différences avec Monsieur Zemmour mais je n'aime pas qu'on ne veuille pas qu'il parle", a-t-il ajouté, avant de conclure : " Il ne faut pas s'attaquer aux excès et aux extrêmes, il faut redonner du contenu à ceux qui ne sont ni dans l'excès ni dans les extrêmes ."