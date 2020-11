Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Qualifications coupe du monde 2022 : la Colombie sombre en Equateur, le Chili cale aussi Reuters • 18/11/2020 à 15:20







Qualifications coupe du monde 2022 : la Colombie sombre en Equateur, le Chili cale aussi par Pierre Sarniguet (iDalgo) Les deux derniers matchs de la quatrième journée de cette zone sud-américaine se sont joués la nuit dernière entre l'Equateur et la Colombie puis le Venezuela et le Chili. Dans la première rencontre, les Colombiens se sont faits balayer par leurs adversaires sur le score de 6/1. Avec un score de 4/0 après 39 minutes de jeu, les équipiers de James Rodriguez ont enchaîné une seconde défaite de rang dans cette course à la coupe du monde 2022 qui se disputera au Qatar. Dans l'autre match de la soirée, le Venezuela s'est imposé 2/1 contre le Chili qui pointe à la 6e place du classement dominé par le Brésil.