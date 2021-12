Qu'est devenue l'équipe type de l'Euro 2020 ?

Un peu moins de six mois que l'Euro 2020 a fermé ses portes, laissant avec lui un doux souvenir de régalade. Parmi l'équipe type de la compétition - à majorité italienne -, des joueurs aux profils tous différents ont retrouvé à la rentrée le rang des équipes avec des dynamiques contraires. Alors, qui a foiré et qui continue de régaler ses supporters depuis l'été ?

Gianluigi Donnarumma

Kyle Walker

Leonardo Bonucci

Harry Maguire

En tous points, il a changé de dimension. Meilleur joueur de l'Euro, le gardien a quitté son Italie natale pour le Paris Saint-Germain où il s'entraîne avec Alexandre Letellier la semaine et concurrence Keylor Navas le week-end. Au total, il a joué huit matchs de Ligue 1 (soit un de plus qu'à l'Euro). Sans surprise, la copie est plutôt propre. Tellement qu'on en oublierait presque qu'il n'a que 22 ans.Après deux défaites en finale des plus grandes compétitions européennes, le latéral droit est retourné à Manchester City où il a enfin le loisir de gagner. Soldat fiable de Pep Guardiola, il défend, joue dans le cœur du jeu, monte en attaque et sert les cafés au centre d'entraînement. Ce qui ne l'empêche pas de craquer de temps en temps, comme quand il a balayé André Silva gratuitement en Ligue des champions .La vie est un poil plus compliquée, pour l'ami Leonardo. Souvent privé de son pote Giorgio Chiellini, touché par les blessures, il a un peu galéré en Serie A avant de reprendre confiance grâce à la Ligue des champions. Remonté cinquième du championnat, il peut passer les fêtes sereinement. Le tout en étant auréolé du titre de meilleur défenseur central tireur de penalty, depuis que Sergio Ramos a arrêté de jouer au foot.Depuis juillet, c'est du Harry Maguire dans le… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com