Qu'est-ce qui se cache derrière les propos de Neymar sur DAZN ?

C'est un Neymar fatigué et presque résigné qui s'est exprimé sur DAZN, pour partager finalement sa lassitude, derrière sa promesse d'essayer de remporter au moins une Coupe du monde pour la Seleção. Loin de l'image de joueur fantasque et arrogant, il s'est presque livré à une confession d'ancien combattant qui accepte de faire un dernier voyage au front sans trop y croire. L'occasion de se rappeler que même les stars restent d'abord des hommes, détournés du plaisir simple de ballon.

La foi dans le jeu

Sur, Neymar affiche presque les traits tirés d'un vieux légionnaire romain qui revient d'une énième campagne pour repousser les invasions barbares. On sentait bien à regarder ses performances sur les terrains de Ligue 1 que quelque chose s'était cassé, quelque chose qui ne pouvait se résumer à ses kilos en trop. Un contraste d'autant plus criant avec les résultats d'un Mbappé, pourtant lui aussi au milieu des polémiques et du feu de la critique. L'adage et la routine journalistique entonnent souvent de concert que les grands joueurs répondent sur le terrain. Or justement l'international brésilien, dont personne ne contestera le talent hors-norme, apparaît désormais incapable de le faire. Ou plutôt ne semble plus en avoir l'envie. Et peut-être que la clé se situe dans cette vérité qui, désormais, se camoufle derrière les montants des transferts et les guerres d'egos dans les vestiaires. Ce sport doit être désiré, et sans cette libido du jeu, tout s'éteint, l'environnement et le contexte étouffent le plaisir. Peu importe le salaire ou la stature. Peut-être davantage avec celui d'un Neymar, entre les attentes dans son club ou dans son pays, la pression médiatique ou bien sûr la concurrence qui déboule en permanence.Certes Neymar Jr. a la chance d'être là où il est et de gagner autant pour taper dans un ballon. Il ne s'agit pas de le plaindre. Juste de se souvenir que le foot reste un jeu. Il faut s'amuser. Surtout quand il s'agit d'un joueur avec son profil. Loin des mathématiques, des datas ou de la géométrie, Neymar est un comédien. Un comédien qui aujourd'hui ne croit plus à son personnage. Un ultra-technicien comme Ronaldo peut briller par son sens du travail bien fait. Lionel Messsi perdure par son génie singulier qui se passe presque Lire la suite de l'article sur SoFoot.com