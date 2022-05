Qatar : l'engagement est pour les Bleus ?

Alors que la Coupe du monde au Qatar approche à grands pas, le débat et les polémiques se resserrent autour des joueurs. États et fédérations s'étant réfugiés dans un silence diplomatique, les ONG et autres syndicats se tournent désormais directement vers ceux qui fouleront les pelouses empoisonnées pour porter leur discours. Et l'équipe de France, tenante du titre, est en première ligne au regard de son statut de championne du monde et des stars qui peuplent son effectif. Pour nous rendre encore plus fiers d'eux ?

Amnesty International mène depuis plusieurs années une campagne intense et courageuse pour obtenir que les droits humains, surtout des travailleurs migrants, soient respectés. Elle n'a jamais exigé un boycott, juste que la FIFA oblige l'émirat à respecter un certains nombre d'engagements. Aujourd'hui, elle réclame, en appui d'un rapport de 62 pages sur les violations des droits humaines, un fond de solidarité et de compensation envers les familles des ouvriers décédés sur place (les estimations évoquent plusieurs milliers de cercueils). Ce serait un geste minimum au vu de l'immense machine à billet qu'est de venu l'événement., avance l'organisation. On sait par quel mépris a déjà répondu Gianni Infantino à cette requête.Désormais l'ONG interpelle dans une lettre les futurs capés, alors que Didier Deschamps délivrait sa liste .(...), exhorte l'ONG.La démarche est assez rare. D'habitude, ce genre d'organisation vise plutôt les États et les structures décisionnaires telle que la FIFA. Cette fois, est sollicitée une prise de conscience, accompagnée d'un prise de parole des footballeurs, devant le silence intéressé des gouvernements, dont celui d'Emmanuel Macron, et la complicité passive des instances du foot. On ne soulignera jamais assez d'ailleurs au passage que la première responsabilité retombe