Qatar 2022-Népal : les cercueils de la honte

Environ 15% de la population du Népal travaillerait actuellement à l'étranger, dont une grande partie au Qatar sur les chantiers en lien avec la Coupe du monde de football ou sur d'autres projets gargantuesques de la région. Une manne financière importante pour le petit pays du sous-continent indien, mais aussi un drame : chaque semaine, plusieurs corps reviennent sans vie, dans des cercueils.

À l'orée de la petite ville de Ghodghans, une ambulance vient de déposer un cercueil au bois clair. Sous un grand arbre, d'un pas hésitant, les habitants commencent à se rassembler. Sur le couvercle est écrit grossièrement, au feutre noir : "Dépouille : Kripal Mandal - Homme - Népal - Bordereau de transport aérien : MAWB/157/7264 1973 - Vol : QR0650/04 - DOH/KTM". Kripal Mandal était ouvrier. Il est mort d'une crise cardiaque au Qatar le 17 février dernier, à seulement 38 ans. Alors qu'une poignée d'hommes au visage masqué par une écharpe fait son apparition pour ouvrir le cercueil, Manju Devi, son épouse, tombe à genoux. Puis elle se penche soudainement sur la dépouille, comme pour l'embrasser, avant d'être retenue par les hommes. Le père, Nagendra, 75 ans, le visage creusé par l'âge et les labeurs du champ, s'approche à son tour pour étreindre son fils une dernière fois. Ses mains elles aussi sont retenues. Le vieux paysan pleure :Dans les plaines agricoles du Teraï, dans le sud du Népal, l'extrême pauvreté pousse à l'exil, majoritairement vers la Malaisie et les pays du Golfe. Selon les chiffres du gouvernement, ils seraient 4,5 millions à travailler actuellement hors du pays, soit presque 15% de la population népalaise, dont 350 000 au Qatar, officiant en tant qu'ouvriers ou domestiques. Kripal avait emprunté cette voie pour nourrir sa famille et payer les frais de scolarité de ses cinq enfants. Dans l'émirat, l'ouvrier a participé aux chantiers les plus importants de la dernière décennie, comprenant le nouvel aéroport, Hamad International, le métro de Doha et les stades de la prochaine Coupe du monde de football. En tout, entre 13 000 et 15 000 ouvriers népalais auraient pris part à l'élaboration de ces immenses arènes. Depuis l'attribution de la compétition internationale au Qatar en 2010, des milliers d'entre Lire la suite de l'article sur SoFoot.com